Fază controversată în Arsenal – Atletico Madrid! Fanii, revoltaţi după ce spaniolii nu au primit penalty: “Jaf”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 mai 2026, 23:36

Duelul din careu dintre Calafiori şi Griezmann, din semifinala Arsenal - Atletico Madrid / captura X

În minutul 56 al returului semifinalei de Champions League dintre Arsenal şi Atletico Madrid a avut loc o fază controversată. Calafiori l-a faultat clar în careu pe Griezmann, dar centralul întâlnirii nu a dictat nimic. Cel mai probabil, centralul a dictat fault în atac asupra lui Gabriel chiar înaintea duelului dintre Calafiori şi Griezmann.

Pe reţelele sociale, fanii au izbucnit. Centralul a fost surprins discutând cu cei din camera VAR, iar decizia ar fi venit, cel mai probabil, de acolo. Griezmann şi colegii lui au protestat.

“Fault clar asupra lui Griezmann, nicio lovitură de pedeapsă pentru Atletico Madrid. Arsenal fură”, a scris cineva pe X. “Arbitrul e fan Arsenal. Ar fi trebuit să fie penalty”, a scris un suporter al lui Atletico Madrid. “Arsenal o jefuieşte pe Atletico”, a fost o altă reacţie.

Mai mulţi fani au rostit cuvântul “jaf” pe reţelele sociale referindu-se la acea fază.

“Ar fi fost cu siguranță penalty pentru Atletico Madrid pentru faultul lui Calafiori, dar arbitrul deja fluierase faultul asupra lui Gabriel. Arsenal scapă acolo”, a remarcat cineva.

Bukayo Saka a deschis scorul în retur, în minutul 44. Trossard a şutat, Oblak a respins în faţă, iar Saka a înscris fără probleme. În turul de pe Wanda Metropolitano a fost 1-1.

 

 

