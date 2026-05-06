Mikel Arteta a fugit pe teren după Diego Simeone după finalul meciului Arsenal – Atletico. Ce a urmat

Diego Simeone a intrat pe teren la finalul meciului dintre Arsenal şi Atletico Madrid, 1-0, în urma căruia echipa sa a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor.

Cholo a mers către jucătorii săi pentru a-i felicita pentru felul în care au luptat. Numai că pe camerele TV, la un moment dat e surprins Mikel Arteta alergând către antrenorul argentinian.

Mikel Arteta a fugit pe teren după Diego Simeone

Când a ajuns în dreptul lui Cholo, magagerul lu Arsenal i-a întins mâna acestuia, iar cei doi s-au salutat şi s-au îmbrăţişat.

“Ne cunoaştem foarte bine. E foarte greu pentru oricine când e atât de aproape şi nu ajungi acolo. Ştiu şi eu cum e să fii pe partea cealaltă. Mi s-a întâmplat anul trecut”, a spus Arteta, la finalul meciului.

