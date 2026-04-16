Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!

Slovenul Slavko Vincic (46 de ani) a avut parte nu numai de un spectacol total pe teren în meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3, ci şi de o partidă dificil de arbitrat. După dictarea în mod eronat a unei lovituri libere la scorul de 1-1, în prima repriză, lovitură liberă din care Arda Guler a reuşit “dubla”, în finalul partidei Slavko Vincic a avut de gestionat un moment extrem de tensionat.
El l-a eliminat pe Eduardo Camavinga (23 de ani) în minutul 86 al partidei, când scorul era 3-2 pentru Real Madrid. La acel scor partida ar fi mers în prelungiri, având în vedere că în tur a fost 2-1 pentru Bayern Munchen.
Fostul arbitru Alfonso Perez Burrull susţine că slovenul Slavko Vincic nu ar fi trebuit să îl elimine pe Eduardo Camavinga
Vincic i-a acordat al doilea galben lui Camavinga pentru un gest nesportiv, şi anume că ar fi luat mingea în braţe în urma unui fault pe care l-a comis asupra lui Harry Kane, întârziind, astfel, reluarea jocului.
Specialistul în arbitraj, Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în trecut în La Liga, a concluzionat că Eduardo Camavinga nu ar fi trebuit să fie eliminat.
“Nu poți elimina un jucător pentru așa ceva. Chiar nu văd cum poți justifica așa ceva”, a spus Alfonso Perez Burrull, citat de Marca.
După eliminarea lui Camavinga, Bayern Munchen a punctat de alte două ori pe tabelă, în minutul 89, prin Luis Diaz şi în minutul 90+4, prin Michael Olise, câştigând meciul cu 4-3 şi duelul, la general, cu Real Madrid, cu 6-4. Spiritele s-au încins complet pe final. Arda Guler, autorul unei “duble” în această partidă, a fost eliminat după fluierul de final al partidei, pentru proteste vehemente. Mai mulţi jucători ai lui Real Madrid i-au cerut explicaţii lui Slavko Vincic la finalul partidei pentru decizia pe care a luat-o în cazul eliminării lui Camavinga. Jucătorii lui Real Madrid au protestat pe teren şi la scurtă vreme după decizia lui Vincic.
