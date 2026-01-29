"Cine e geniul care a făcut asta". Antonio Conte a răbufnit, după ce Napoli a fost eliminată din Champions League - Antena Sport

Antonio Conte a răbufnit, după ce Napoli a fost eliminată din Champions League. Campioana Italiei a fost învinsă de Chelsea în ultima etapă, scor 2-3, şi a încheiat grupa pe locul 30, cu doar opt puncte.
După meciul cu fosta sa echipă, Antonio Conte s-a plâns de programul încărcat al lui Napoli. Antrenorul nu şi-a putut explica cum formaţia sa a fost programată să dispute trei meciuri în şapte zile.
Conte a mai subliniat faptul că la meciul cu Chelsea, Napoli a avut nu mai puţin de 13 jucători indisponibili. Tehnicianul italian a mai transmis că echipa sa ar fi reuşit să se califice în faza următoare a competiţiei, dacă ar fi reuşit să se impună în duelul din penultima etapă cu Copenhaga, încheiat cu scorul de 1-1. În meciul respectiv, Napoli a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 35.
“Fiecare a încercat să dea tot ce are mai bun. Ne-au lipsit 13 jucători, mulţi dintre ei jucători cheie, am încercat să ne menţinem pe poziţii în faţa lui Chelsea, într-un meci de nivel european.
Eu am energie, trebuie să jucăm la două zile şi jumătate. E greu de înţeles cine face programările şi ne pune trei meciuri în şapte zile.
Aş vreau să ştiu cine e geniul care face programul. Am jucat duminică, acum seara, după sâmbătă la ora 6 (n.r. ora Italiei). Se vorbeşte despre accidentări şi alte lucruri, dar după nu le pasă deloc.
Cea mai mare greşeală a fost cu siguranţă meciul cu Copenhaga. Trebuie să fie un meci pe care toţi să-l regretăm. Nu poţi avea un om în plus şi să conduci, după să primeşti penalty şi să fii egalat. Altfel, ne-am fi calificat deja în play-off”, a declarat Antonio Conte, conform dailymail.co.uk.
