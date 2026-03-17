Becali nu crede că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român de acum: “Cum cel mai mare din toate timpurile?”

Gigi Becali (67 de ani) e de părere că un alt arbitru din Liga 1 este mai bun decât Istvan Kovacs (41 de ani). Chiar dacă Istvan Kovacs e cel mai cotat arbitru român şi a arbitrat toate finalele competiţiilor europene intercluburi, Becali consideră că Marian Barbu (37 de ani) e mai valoros decât centralul originar din Carei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a spus şi de Horaţiu Feşnic (36 de ani), pe care l-a criticat dur în trecut, că e un arbitru bun.

„Istvan Kovacs este mare. Ca să spui că este cel mai mare, trebuie să-i fi cunoscut pe Rainea, pe Porumboiu, pe Crăciunescu. Eu nu i-am văzut, dar dacă e să o iau pe ce văd acum, eu cred că Barbu este mai bun decât el. Eu am spus de Kovacs, când am jucat acum 20 de ani la Vaslui, că e arbitru mare. Simțeam că e arbitru. A avut o cădere când a avut o prietenie cam mare cu CFR.

Acum, nemaiavând prietenii, este mare arbitru. Așa îl văd și pe Barbu acum, mare arbitru. Eu nu cred că a fost cel mai mare din toate timpurile. Feșnic este bun, dar face șmecherii. Se dă mare șmecher. El are valoare, dar face șmecherii pe gazon. Pentru mine, Barbu este mai bun, apoi e Kovacs. Dacă este Barbu mai mare decât el, cum să fie cel mai mare din toate timpurile? Că l-au promovat Burleanu și Vassaras? Păi, băi, Burlene, misiunea ta nu este să promovezi arbitri, ci să administrezi fotbalul”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a declarat după scandalul de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 că Istvan Kovacs “rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”. Declaraţia şefului FRF a stârnit reacţii dure din partea lui Adrian Porumboiu şi a lui Ion Crăciunescu.