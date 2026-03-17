Bernardo Silva, eliminat în Man. City – Real Madrid după o fază derutantă. Portughezul, “roșu” și penalty comis

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 22:51

Bernardo Silva, eliminat în Man. City – Real Madrid după o fază derutantă. Portughezul, roșu și penalty comis

Eliminare Bernardo Silva / Colaj Profimedia

Bernardo Silva, căpitanul celor de la Manchester City, a fost eliminat în minutul 20 al partidei retur din optimile Ligii Campionilor contra lui Real Madrid. Portughezul a comis un henț în careu și a văzut direct cartonașul roșu, Vinicius convertind ulterior lovitura de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul de pe Etihad Stadium dintre Manchester City și Real Madrid a fost marcat de eliminarea timpurie a lui Bernardo Silva, purtătorul banderolei de căpitan a echipei care căuta remontada după ce a fost învinsă cu 3-0 în tur. Duelul nu a început însă bine pentru formația lui Pep Guardiola, care a rămas astfel în 10 oameni.

Bernardo Silva, eliminat în City – Real

Faza care a dus la eliminarea mijlocașului lusitan a venit în minutul 17. Pe o fază de construcție, Vinicius a fost lansat în bandă, și-a făcut loc în interior și a șutat în bara porții lui Donnarumma.

Mingea l-a lovit în spate pe portarul italian, faza a continuat, iar Brahim Diaz i-a centrat aceluiași Vinicius, care a șutat în blocajul lui Bernardo Silva. Imediat după șut, brazilianul a cerut lovitură de la 11 metri, însă tușierul arbitrului Clement Turpin a semnalizat un offside la momentul în care sud-americanul a fost lansat în bandă.

La puțin peste un minut distanță, Turpin a ridicat și el brațul, semn că a fost offisde, însă la scurt timp după le-a transmis jucătorilor să mai aștepte. Francezului i s-a comunicat din camera VAR că Vinicius nu se afla în poziție neregulamentară și a fost chemat la monitor pentru a analiza posibilul henț al lui Silva cerut de atacantul lui Real.

Reclamă
Reclamă

Pe reluări s-a văzut clar cum portughezul a fost lovit cu mingea în mână, deși el a încercat să își țină brațele la spate. Astfel, căpitanul lui City a fost eliminat, iar Real Madrid a primit o lovitură de la 11 metri care a fost convertită de același Vinicius.

Reclamă
Reclamă
