“M-am trezit când am ajuns în România” Din Liga 1, în luptă pentru sferturile UCL

Era 2020 când Dinamo făcea unul dintre cele mai tari transferuri din Liga 1. Aleix Garcia, jucător care aparținuse până la acel moment de Manchester City. Mutarea a fost însă mai degrabă un eșec.
Ulterior însă jucătorul spaniol și-a arătat potențialul, iar acum este titular la Bayer Leverkusen, echipă care încearcă să ajungă în sferturile UEFA Champions League.
Aleix Garcia, despre momentul care „l-a trezit”
Aleix Garcia a jucat în Liga 1 în sezonul 2020/2021 la Dinamo. A prins doar 8 meciuri înainte să plece înapoi în Spania, la Eibar și Girona, înainte să fie cumpărat de Bayer Leverkusen.
Mijlocașul de 28 de ani a menționat acea perioadă când a fost întrebat de jurnaliștii de la Marca dacă își face își face autocritica.
„Din ce în ce mai mult. Înainte, nu eram atât de dur cu mine însumi, și am ajuns de la a juca pentru Manchester City să evoluez în Belgia și România. Acum că sunt la cel mai bun nivel al meu, am mult mai multă grijă de mine, de dietă, nutriție, odihnă, analiza meciurilor, tot. Sunt mai matur și am devenit mult mai atent la toate aceste lucruri” spune Aleix Garcia.
Jucătorul lui Bayer critică sistemul VAR
Garcia a fost titular în partida tur dintre Bayer Leverkusen și Arsenal din optimile UEFA Champions League, scor 1-1. Liderul din Anglia a egalat pe final, după un penalty ușor acordat, la o cădere a lui Madueke. Garcia crede că această fază arată problemele din sistemul de arbitraj video din fotbal.
„Nu știu de ce a acordat penalty. Vorbim despre Liga Campionilor și mi s-a părut prea puțin pentru a dicta penalty. Nu pot înțelege de ce nu au mers la monitor pentru o astfel de fază. Care este rostul VAR dacă nu pentru asta? O victorie cu 1-0 împotriva lui Arsenal într-un meci eliminatoriu din Liga Campionilor este un rezultat mult mai bun decât un egal 1-1. Cred că Arsenal a fost complet favorizată acolo. Sistemul VAR trebuie regândit.” mai spune Aleix Garcia în interviu.
Jucătorul spaniol este convins că va fi prezent la Campionatul Mondial după ce a avut „cel mai bun sezon din carieră”. El o vede pe Spania unde dintre marile favorite la turneul final.
- Cât costă biletele la finala UEFA Champions League de la Budapesta? UEFA face anunţul
- Trei reveniri importante în lotul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Mbappe
- Decizia luată de Pep Guardiola la Manchester City, înaintea returului “de foc” cu Real Madrid
- Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
- OUT pentru returul cu Manchester City! Lovitură pentru Real Madrid