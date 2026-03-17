“M-am trezit când am ajuns în România” Din Liga 1, în luptă pentru sferturile UCL

Era 2020 când Dinamo făcea unul dintre cele mai tari transferuri din Liga 1. Aleix Garcia, jucător care aparținuse până la acel moment de Manchester City. Mutarea a fost însă mai degrabă un eșec.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ulterior însă jucătorul spaniol și-a arătat potențialul, iar acum este titular la Bayer Leverkusen, echipă care încearcă să ajungă în sferturile UEFA Champions League.

Aleix Garcia, despre momentul care „l-a trezit”

Aleix Garcia a jucat în Liga 1 în sezonul 2020/2021 la Dinamo. A prins doar 8 meciuri înainte să plece înapoi în Spania, la Eibar și Girona, înainte să fie cumpărat de Bayer Leverkusen.

Mijlocașul de 28 de ani a menționat acea perioadă când a fost întrebat de jurnaliștii de la Marca dacă își face își face autocritica.

„Din ce în ce mai mult. Înainte, nu eram atât de dur cu mine însumi, și am ajuns de la a juca pentru Manchester City să evoluez în Belgia și România. Acum că sunt la cel mai bun nivel al meu, am mult mai multă grijă de mine, de dietă, nutriție, odihnă, analiza meciurilor, tot. Sunt mai matur și am devenit mult mai atent la toate aceste lucruri” spune Aleix Garcia.