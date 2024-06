Cine este "Mellstroy", bărbatul care a declanșat haosul în finala Champions League cu o provocare de 350.000 de euro - Antena Sport

Englezii au dezvăluit cine este „Mellstroy”, bărbatul care a declanșat haosul în finala Champions League câștigată de Real Madrid. A fost nebunie totală în startul meciului de pe Wembley.

Imediat după fluierul de start, arbitrul a trebuit să întrerupă partida. De vină au fost trei spectatori care au profitat de lipsa de reacție a stewarzilor și au intrat pe gazon. Unul dintre aceștia a ajuns chiar lângă Jude Bellingham și a făcut un selfie cu starul campioanei Spaniei.

Cine este „Mellstroy”, bărbatul care a declanșat haosul în finala Champions League

Chiar dacă imaginile nu au fost date la TV, fotografii prezenți pe Wembley au surprins imagini cu „invadatorii” care aveau scris pe tricou „Mellstroy”. Este vorba despre numele unui influencer care a lansat o provocare cu care a dat peste cap finala Ligii. Totul a fost premeditat!

Potrivit football.london, acesta a promis 350.000 de euro primei persoane care intră pe terenul de pe Wembley în timpul finalei. Cel al cărui nume real este Anrey Burim, care are 470.000 de urmăritor pe platforma Kick. Bărbatul născut în Belarus, care are 25 de ani, are 3 milioane de urmăritori pe Instagram și 1.8 milioane pe TikTok.

A fost nevoie de aproximativ două minute pentru ca „invadatorii" să fie scoși de pe gazon, iar jocul să fie reluat.