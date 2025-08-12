Echipa care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Shkendija, umilită de Qarabag! - Antena Sport

Echipa care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, Shkendija, a fost “distrusă” de Qarabag în prima repriză a meciului retur.

Shkendija a deschis scorul în minutul 10, apoi a primit 4 goluri până la pauză! În minutul 16, Cake şi-a dat autogol. După doar două minute, Kade făcea 2-1.

Shkendija, umilită de Qarabag! Azerii s-au impus cu 6-1 la general

Axundzade (min. 33) şi Marko Jankovic (min. 35, penalty) au semnat ultimele două goluri marcate de Qarabag în prima repriză a returului cu Shkendija. Meciul avea să se termine cu scorul de 5-1 pentru Qarabag, după ce Andrade a marcat şi el, în minutul 59. În tur, Qarabag s-a impus în deplasare, cu 1-0, astfel că scorul la general a fost 6-1 pentru campioana Azerbaidjanului. Aceasta s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor.

FCSB a avut o dublă manşă de coşmar cu Shkendija. A pierdut meciul tur cu 1-0, după care s-a văzut învinsă şi la returul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, cu 2-1. Juri Cisotti a deschis scorul în returul cu Shkendija, în minutul 28, apoi Latifi a egalat, după o respingere defectuoasă, din careu, a lui Bîrligea. Vane Krstevski a înscris, în minutul 87, ultimul gol al dublei cu FCSB, cu un şut deviat. Campioana Macedoniei de Nord a eliminat, surprinzător, campioana României din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, cu scorul general de 3-1.

Pentru FCSB urmează returul decisiv cu Drita, pentru play-off-ul Europa League. Drita – FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. În tur, FCSB a învins-o pe Drita cu 3-2, după ce a revenit de la 0-2.