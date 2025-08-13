Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce - Feyenoord: "Ridicol" - Antena Sport

Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2.
Nu a fost însă o misiune ușoară pentru Fenerbahce, care a fost condusă de Feyenoord din minutul 41. Olandezii au dus scorul la 3-1 la general în urma unei faze controversate. Istvan Kovacs, arbitrul român care a condus partida, i-a scos din sărite pe turci.
Jose Mourinho, reacţie scurtă despre faza în care Istvan Kovacs a fost în centrul atenţiei
Watanabe a deschis scorul în urma unei lovituri libere acordate de Istvan Kovacs care i-a nemulţumit pe cei de la Fenerbahce. La aproximativ 40 de metri de poartă, portarul Irfan Egribayat a luat balonul în mână, crezând că jocul e oprit, după ce un jucător de la Feyenoord a comis henţ.
Kovacs nu a dictat nimic, a lăsat jocul să continue, după care a dictat lovitură liberă după ce Irfan a pus mâna pe minge. Watanabe a înscris apoi şi a dus scorul la 1-0. În ceea ce priveşte acest prim gol al meciului, Jose Mourinho l-a descris ca fiind ridicol:
“Comparativ cu sezonul trecut, fanii au făcut diferența. Dacă ar fi fost sezonul trecut, ar fi fost diferit. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă. Primul gol a fost ridicol. Apoi, Irfan a avut o intervenție crucială, putea fi 2-2.
Atacanții lui Feyenoord au fost agresivi, mijlocașii au muncit din greu. Trebuia să ne apărăm mai bine la golul 2. Nu trebuia să îl primim. Echipa e obosită. Încă e început de sezon. Meritam mai mult decât înfrângerea de la Rotterdam. Per total, cred că echipa mai bună s-a calificat”, a declarat Jose Mourinho, potrivit fanatik.com.tr.
Fenerbahce a reuşit să îsncrie în minutele 44 şi 45+2, relansând partida, prin Brown şi Duran. Fred a dus scorul la 3-1 în minutul 55, în timp ce El Nesyri a marcat pentru 4-1 în minutul 83. Watanabe a reuşit dubla în minutul 89, iar olandezii încă mai sperau, dar Talisca a pus capăt acestor speranţe prin golul marcat în minutul 90+5. Pentru Fenerbahce urmează acum dubla decisivă cu Benfica, din play-off.