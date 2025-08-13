Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce - Feyenoord: "Ridicol" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: “Ridicol”

Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: “Ridicol”

Publicat: 13 august 2025, 8:32

Comentarii
Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: Ridicol

Marcel Bîrsan, Jose Mourinho şi Istvan Kovacs / Profimedia

Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu a fost însă o misiune ușoară pentru Fenerbahce, care a fost condusă de Feyenoord din minutul 41. Olandezii au dus scorul la 3-1 la general în urma unei faze controversate. Istvan Kovacs, arbitrul român care a condus partida, i-a scos din sărite pe turci.

Jose Mourinho, reacţie scurtă despre faza în care Istvan Kovacs a fost în centrul atenţiei

Watanabe a deschis scorul în urma unei lovituri libere acordate de Istvan Kovacs care i-a nemulţumit pe cei de la Fenerbahce. La aproximativ 40 de metri de poartă, portarul Irfan Egribayat a luat balonul în mână, crezând că jocul e oprit, după ce un jucător de la Feyenoord a comis henţ.

Kovacs nu a dictat nimic, a lăsat jocul să continue, după care a dictat lovitură liberă după ce Irfan a pus mâna pe minge. Watanabe a înscris apoi şi a dus scorul la 1-0. În ceea ce priveşte acest prim gol al meciului, Jose Mourinho l-a descris ca fiind ridicol:

“Comparativ cu sezonul trecut, fanii au făcut diferența. Dacă ar fi fost sezonul trecut, ar fi fost diferit. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă. Primul gol a fost ridicol. Apoi, Irfan a avut o intervenție crucială, putea fi 2-2.

Reclamă
Reclamă
Istvan Kovacs
Istvan Kovacs în timpul meciului Fenerbahce – Feyenoord

Atacanții lui Feyenoord au fost agresivi, mijlocașii au muncit din greu. Trebuia să ne apărăm mai bine la golul 2. Nu trebuia să îl primim. Echipa e obosită. Încă e început de sezon. Meritam mai mult decât înfrângerea de la Rotterdam. Per total, cred că echipa mai bună s-a calificat”, a declarat Jose Mourinho, potrivit fanatik.com.tr.

Fenerbahce a reuşit să îsncrie în minutele 44 şi 45+2, relansând partida, prin Brown şi Duran. Fred a dus scorul la 3-1 în minutul 55, în timp ce El Nesyri a marcat pentru 4-1 în minutul 83. Watanabe a reuşit dubla în minutul 89, iar olandezii încă mai sperau, dar Talisca a pus capăt acestor speranţe prin golul marcat în minutul 90+5. Pentru Fenerbahce urmează acum dubla decisivă cu Benfica, din play-off.

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minorPatru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
Observator
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
11:21
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”
10:47
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp
10:46
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”
9:47
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul
9:44
Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025
9:29
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!