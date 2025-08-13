Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce - Feyenoord: "Ridicol" - Antena Sport

Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2.

Nu a fost însă o misiune ușoară pentru Fenerbahce, care a fost condusă de Feyenoord din minutul 41. Olandezii au dus scorul la 3-1 la general în urma unei faze controversate. Istvan Kovacs, arbitrul român care a condus partida, i-a scos din sărite pe turci.

Jose Mourinho, reacţie scurtă despre faza în care Istvan Kovacs a fost în centrul atenţiei

Watanabe a deschis scorul în urma unei lovituri libere acordate de Istvan Kovacs care i-a nemulţumit pe cei de la Fenerbahce. La aproximativ 40 de metri de poartă, portarul Irfan Egribayat a luat balonul în mână, crezând că jocul e oprit, după ce un jucător de la Feyenoord a comis henţ.

Kovacs nu a dictat nimic, a lăsat jocul să continue, după care a dictat lovitură liberă după ce Irfan a pus mâna pe minge. Watanabe a înscris apoi şi a dus scorul la 1-0. În ceea ce priveşte acest prim gol al meciului, Jose Mourinho l-a descris ca fiind ridicol:

“Comparativ cu sezonul trecut, fanii au făcut diferența. Dacă ar fi fost sezonul trecut, ar fi fost diferit. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă. Primul gol a fost ridicol. Apoi, Irfan a avut o intervenție crucială, putea fi 2-2.