Momente emoționante la Galatasaray - Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile - Antena Sport

Momente emoționante la Galatasaray – Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 20:04

Victor Osimhen, la Galatasaray/ Profimedia

Au fost momente emoționante la începutul duelului dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații se duelează în turul optimilor Champions League.

Fanii turci au afișat o coregrafie specială pentru Victor Osimhen (27 de ani), pe întreaga peluză la duelul „de foc” cu Liverpool.

Fanii lui Galatasaray au afișat un banner uriaș cu Victor Osimhen și mama lui, care a decedat când atacantul nigerian avea doar câțiva ani. Acesta a privit către peluză și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Suntem o familie și familia înseamnă totul”, a fost mesajul afișat de suporterii turci pentru Victor Osimhen, la startul meciului cu Liverpool.

Victor Osimhen și-a pierdut mama când avea vârsta de 2-3 ani. El a povestit recent că încă este afectat de decesul acesteia.

„Mama mea a murit când aveam doi sau trei ani. Prea mic ca să-mi aduc aminte de ceva înafară de faptul că mă ținea în brațe.

Decesul mamei mele mă afectează chiar și azi. Nu a trăit suficient pentru a se bucura de lucrurile pentru care s-a sacrificat”, spunea Victor Osimhen, despre mama lui.

Victor Osimhen, cotat la suma de 75 de milioane de euro, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Galatasaray. În acest sezon, atacantul nigerian a reușit să marcheze 18 goluri și să ofere șase pase decisive în cele 26 de meciuri bifate în toate competițiile.

