Momente emoționante la Galatasaray - Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile - Antena Sport

Au fost momente emoționante la începutul duelului dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații se duelează în turul optimilor Champions League.
Fanii turci au afișat o coregrafie specială pentru Victor Osimhen (27 de ani), pe întreaga peluză la duelul „de foc” cu Liverpool.
Momente emoționante la Galatasaray – Liverpool: Victor Osimhen, în lacrimi
Fanii lui Galatasaray au afișat un banner uriaș cu Victor Osimhen și mama lui, care a decedat când atacantul nigerian avea doar câțiva ani. Acesta a privit către peluză și nu și-a putut stăpâni lacrimile.
„Suntem o familie și familia înseamnă totul”, a fost mesajul afișat de suporterii turci pentru Victor Osimhen, la startul meciului cu Liverpool.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Victor Osimhen was visibly emotional after seeing the beautiful banner from Galatasaray S.K. fans before kick-off.
The Nigerian striker was moved to tears and walked toward the stands to personally thank the supporters for their incredible gesture ahead of the… pic.twitter.com/ebbNucmXXe
— Sportblits (@sportblitsX) March 10, 2026
Victor Osimhen și-a pierdut mama când avea vârsta de 2-3 ani. El a povestit recent că încă este afectat de decesul acesteia.
„Mama mea a murit când aveam doi sau trei ani. Prea mic ca să-mi aduc aminte de ceva înafară de faptul că mă ținea în brațe.
Decesul mamei mele mă afectează chiar și azi. Nu a trăit suficient pentru a se bucura de lucrurile pentru care s-a sacrificat”, spunea Victor Osimhen, despre mama lui.
Victor Osimhen, cotat la suma de 75 de milioane de euro, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Galatasaray. În acest sezon, atacantul nigerian a reușit să marcheze 18 goluri și să ofere șase pase decisive în cele 26 de meciuri bifate în toate competițiile.
- Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray
- Galatasaray – Liverpool 1-0, în primul meci al serii de Champions League. Barcelona și Bayern joacă de la 22:00
- Alvaro Arbeloa, ultimele detalii despre situația lui Kylian Mbappe înainte de Real Madrid – Manchester City
- Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid
- Lovitură după lovitură pentru Real Madrid înainte de turul cu Manchester City. Mbappe, OUT + încă o accidentare