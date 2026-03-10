Momente emoționante la Galatasaray - Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile - Antena Sport

Au fost momente emoționante la începutul duelului dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații se duelează în turul optimilor Champions League.

Fanii turci au afișat o coregrafie specială pentru Victor Osimhen (27 de ani), pe întreaga peluză la duelul „de foc” cu Liverpool.

Momente emoționante la Galatasaray – Liverpool: Victor Osimhen, în lacrimi

Fanii lui Galatasaray au afișat un banner uriaș cu Victor Osimhen și mama lui, care a decedat când atacantul nigerian avea doar câțiva ani. Acesta a privit către peluză și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Suntem o familie și familia înseamnă totul”, a fost mesajul afișat de suporterii turci pentru Victor Osimhen, la startul meciului cu Liverpool.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Victor Osimhen was visibly emotional after seeing the beautiful banner from Galatasaray S.K. fans before kick-off.

The Nigerian striker was moved to tears and walked toward the stands to personally thank the supporters for their incredible gesture ahead of the… pic.twitter.com/ebbNucmXXe

— Sportblits (@sportblitsX) March 10, 2026