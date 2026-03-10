Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray - Antena Sport

Galatasaray – Liverpool este meciul care a deschis faza optimilor UEFA Champions League, iar jocul are o însemnătate aparte pentru egipteanul Mohamed Salah, introdus titular de Arne Slot.
Fotbalistul din atacul „cormoranilor” a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în cupele europene din istoria formației de pe Anfield, devansând o adevărată legendă a echipei.
Mohamed Salah, recordmen-ul de apariții în cupele europene în istoria lui Liverpool
Mohamed Salah a intrat din primul minut al partidei dintre Galatasaray și Liverpool, din optimile UEFA Champions League. Fotbalistul lui Arne Slot a bifat un record impresionant în această dispută.
Concret, Salah este jucătorul cu cele mai multe apariții în cupele europene din istoria „cormoranilor”, acesta fiind meciul cu numărul 81 în tricoul lui Liverpool.
Egipteanul a doborât recordul deținut de legendarul Jamie Carragher, care jucase de 80 de ori pentru gruparea de pe Anfield în competițiile europene.
81 – Mohamed Salah will tonight become Liverpool's all-time record appearance maker in the European Cup/UEFA Champions League, overtaking @Carra23 (80). King. pic.twitter.com/FPv8bk50ov
