Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray

Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 19:48

Comentarii
Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray

Mohamed Salah / Profimedia

Galatasaray – Liverpool este meciul care a deschis faza optimilor UEFA Champions League, iar jocul are o însemnătate aparte pentru egipteanul Mohamed Salah, introdus titular de Arne Slot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul din atacul „cormoranilor” a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în cupele europene din istoria formației de pe Anfield, devansând o adevărată legendă a echipei.

Mohamed Salah, recordmen-ul de apariții în cupele europene în istoria lui Liverpool

Mohamed Salah a intrat din primul minut al partidei dintre Galatasaray și Liverpool, din optimile UEFA Champions League. Fotbalistul lui Arne Slot a bifat un record impresionant în această dispută.

Concret, Salah este jucătorul cu cele mai multe apariții în cupele europene din istoria „cormoranilor”, acesta fiind meciul cu numărul 81 în tricoul lui Liverpool.

Egipteanul a doborât recordul deținut de legendarul Jamie Carragher, care jucase de 80 de ori pentru gruparea de pe Anfield în competițiile europene.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
Fanatik.ro
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui
20:31
Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Rădoi la doi, al doilea mandat
20:08
Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială
20:04
Momente emoționante la Galatasaray – Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB