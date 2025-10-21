Ghinion pentru Vlad Dragomir! A provocat autogolul lui Kairat Almaty, dar VAR a anulat golul - Antena Sport

Vlad Dragomir, titular în meciul dintre Kairat Almaty şi Pafos, a fost protagonistul unei faze din care oaspeţii puteau trece la conducere în minutul 73 al meciului din grupa principală UEFA Champions League.
Internaţionalul român a şutat de la marginea careului în bară. Mingea l-a lovit pe portarul Anarbekov, după care a intrat în poartă.
Vlad Dragomir a provocat un autogol în Kairat Almaty – Pafos, dar VAR-ul a anulat reuşita
Bucuria ciprioţilor nu a durat mult, deoarece VAR-ul a intervenit şi a anulat reuşita celor de la Pafos, din cauza unui offside. Chiar Vlad Dragomir a fost jucătorul care se afla în poziţie afară din joc.
Tot internaţionalul român a mai avut o şansă uriaşă în meciul din Kazahstan. El a rămas singur cu portarul gazdelor în minutul 34, după ce a primit o pasă în centru, chiar în careu. Din nefericire pentru acesta, nu a reuşit să îl învingă pe Anarbekov.
Vlad Dragomir se află la Pafos încă din vara anului 2021, atunci când a semnat liber de contract cu ciprioţii, după jumătatea de an petrecută la Virtus Entella.
Dragomir a crescut la Timişoara, după care a ajuns la academia celor de la Arsenal. El a mai jucat la seniori în Italia, la Perugia.
În acest sezon, Vlad Dragomir a evoluat în 15 meciuri pentru Pafos în toate competiţiile, reuşind să înscrie şi 2 goluri, în campionatul din Cipru.
Prestaţiile bune din ultima perioadă i-au adus şi convocarea la echipa naţională a României. În luna octombrie, Dragomir a jucat în meciurile tricolorilor cu Moldova şi Austria.
- 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vlad Dragomir, potrivit transfermarkt.com
