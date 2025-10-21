OFICIAL | CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini - Antena Sport

Eșecul cu Petrolul Ploiești a umplut paharul pentru conducerea celor de la CFR Cluj, care a anunțat marți seară despărțirea de italianul Andrea Mandorlini. Acesta îl înlocuise pe Dan Petrescu, după eșecul umilitor din Suedia, cu Hacken.
La rândul său, Mandorlini va fi înlocuit pe banca tehnică a ardelenilor chiar de același Dan Petrescu, așa cum a confirmat Neluțu Varga în exclusivitate pentru Antena Sport.
Andrea Mandorlini, demis de la CFR Cluj
CFR Cluj se află într-o situație fără precedent în acest sezon, după ce a suferit un nou eșec în Liga 1. Fără prezență în grupa principală de UEFA Conference League, gruparea din Gruia are un parcurs catastrofal și în campionat.
Eșecul cu Petrolul Ploiești, din etapa cu numărul 13 a Ligii 1, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducerea clubului, care a decis rezilierea contractului.
