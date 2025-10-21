OFICIAL | CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini - Antena Sport

Eșecul cu Petrolul Ploiești a umplut paharul pentru conducerea celor de la CFR Cluj, care a anunțat marți seară despărțirea de italianul Andrea Mandorlini. Acesta îl înlocuise pe Dan Petrescu, după eșecul umilitor din Suedia, cu Hacken.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La rândul său, Mandorlini va fi înlocuit pe banca tehnică a ardelenilor chiar de același Dan Petrescu, așa cum a confirmat Neluțu Varga în exclusivitate pentru Antena Sport.

Andrea Mandorlini, demis de la CFR Cluj

CFR Cluj se află într-o situație fără precedent în acest sezon, după ce a suferit un nou eșec în Liga 1. Fără prezență în grupa principală de UEFA Conference League, gruparea din Gruia are un parcurs catastrofal și în campionat.

Eșecul cu Petrolul Ploiești, din etapa cu numărul 13 a Ligii 1, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducerea clubului, care a decis rezilierea contractului.

„Mulțumim, Andrea Mandorlini!

Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.