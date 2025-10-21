Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos - Antena Sport

Închide meniul
Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos

Daniel Işvanca Publicat: 21 octombrie 2025, 20:24

Lamine Yamal / Getty Images

Lamine Yamal a fost introdus titular marți seară în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Vedeta de 18 ani a catalanilor a stabilit un record impresionant, în ciuda unei vârste fragede.

Spaniolul a bifat a 25-a apariție în Liga Campionilor și a devenit cel mai tânăr fotbalist din istorie care reușește această performanță remarcabilă, în cea mai tare competiție inter-cluburi.

Titular în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, Lamine Yamal a stabilit un nou record în UEFA Champions League. Fotbalistul de doar 18 ani a devenit cel mai tânăr din istorie care reușește să bifeze 25 de apariții în Liga Campionilor.

El a stabilit această performanță uluitoare la vârsta de 18 ani și 100 de zile, doborând recordul precedent, deținut de Warren Zaïre-Emery, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain. Mijlocașul francez avea 19 ani și 32 de zile la meciul cu numărul 25 în Champions League.

  • 25 de meciuri, 5 goluri și 6 assist-uri sunt cifrele lui Lamine Yamal în Liga Campionilor

1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din "Generaţia de Aur" 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al "Generaţiei de Aur" pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus
