Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos - Antena Sport

Lamine Yamal a fost introdus titular marți seară în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Vedeta de 18 ani a catalanilor a stabilit un record impresionant, în ciuda unei vârste fragede.
Spaniolul a bifat a 25-a apariție în Liga Campionilor și a devenit cel mai tânăr fotbalist din istorie care reușește această performanță remarcabilă, în cea mai tare competiție inter-cluburi.
Titular în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, Lamine Yamal a stabilit un nou record în UEFA Champions League. Fotbalistul de doar 18 ani a devenit cel mai tânăr din istorie care reușește să bifeze 25 de apariții în Liga Campionilor.
El a stabilit această performanță uluitoare la vârsta de 18 ani și 100 de zile, doborând recordul precedent, deținut de Warren Zaïre-Emery, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain. Mijlocașul francez avea 19 ani și 32 de zile la meciul cu numărul 25 în Champions League.
- 25 de meciuri, 5 goluri și 6 assist-uri sunt cifrele lui Lamine Yamal în Liga Campionilor
25 – Youngest players to reach 25 appearances in @ChampionsLeague history:
18y 100d – LAMINE YAMAL 🇪🇸
19y 32d – Warren Zaïre-Emery 🇫🇷
19y 292d – Cesc Fàbregas 🇪🇸
19y 326d – Anderson Oliveira 🇧🇷
20y 32d – Bojan Krkic 🇪🇸
Lightning. ⚡️ pic.twitter.com/RMcTiQqfLW
