Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos - Antena Sport

Lamine Yamal a fost introdus titular marți seară în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Vedeta de 18 ani a catalanilor a stabilit un record impresionant, în ciuda unei vârste fragede.

Spaniolul a bifat a 25-a apariție în Liga Campionilor și a devenit cel mai tânăr fotbalist din istorie care reușește această performanță remarcabilă, în cea mai tare competiție inter-cluburi.

El a stabilit această performanță uluitoare la vârsta de 18 ani și 100 de zile, doborând recordul precedent, deținut de Warren Zaïre-Emery, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain. Mijlocașul francez avea 19 ani și 32 de zile la meciul cu numărul 25 în Champions League.

25 de meciuri, 5 goluri și 6 assist-uri sunt cifrele lui Lamine Yamal în Liga Campionilor

25 – Youngest players to reach 25 appearances in @ChampionsLeague history:

18y 100d – LAMINE YAMAL 🇪🇸

19y 32d – Warren Zaïre-Emery 🇫🇷

19y 292d – Cesc Fàbregas 🇪🇸

19y 326d – Anderson Oliveira 🇧🇷

20y 32d – Bojan Krkic 🇪🇸

Lightning. ⚡️ pic.twitter.com/RMcTiQqfLW

— OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025