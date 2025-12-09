Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru

Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 23:38

Comentarii
Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru

Norvegia, victorie cu Muntenegru la Campionatul Mondial/ Profimedia

Germania și Norvegia sunt primele semifinaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Nordicele au învins Muntenegru, scor 32-23, și se vor duela în penultimul act cu învingătoarea partidei Olanda – Ungaria. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Naţionala Germaniei a învins, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei. 

Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial 

În celelalte două sferturi de finală se duelează, miercuri, Danemarca – Franţa şi Olanda – Ungaria. Semifinalele au loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii. 

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. 

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri. 

Reclamă
Reclamă

Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II. 

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a. 

Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limităPeştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
Observator
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
0:29 10 dec.
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni
0:23 10 dec.
„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu
0:10 10 dec.
VIDEOSuporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League
0:00 10 dec.
Inter – Liverpool 0-1. Eșec dramatic pentru Cristi Chivu, după ce englezii au marcat dintr-un penalty controversat
23:26
Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA
23:07
Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” 5 Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea 6 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte