Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru - Antena Sport

Germania și Norvegia sunt primele semifinaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Nordicele au învins Muntenegru, scor 32-23, și se vor duela în penultimul act cu învingătoarea partidei Olanda – Ungaria.
Naţionala Germaniei a învins, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei.
În celelalte două sferturi de finală se duelează, miercuri, Danemarca – Franţa şi Olanda – Ungaria. Semifinalele au loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.
Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial.
Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.
Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II.
În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.
