Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru - Antena Sport

Germania și Norvegia sunt primele semifinaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Nordicele au învins Muntenegru, scor 32-23, și se vor duela în penultimul act cu învingătoarea partidei Olanda – Ungaria.

Naţionala Germaniei a învins, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei.

În celelalte două sferturi de finală se duelează, miercuri, Danemarca – Franţa şi Olanda – Ungaria. Semifinalele au loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial.

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.