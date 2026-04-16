Home | Fotbal | Liga Campionilor | Eliminare stupidă în Bayern – Real. Eduardo Camavinga și-a “îngropat” echipa cu două galbene în opt minute

Eliminare stupidă în Bayern – Real. Eduardo Camavinga și-a “îngropat” echipa cu două galbene în opt minute

Andrei Nicolae Publicat: 16 aprilie 2026, 0:05

Comentarii
Eliminare stupidă în Bayern – Real. Eduardo Camavinga și-a îngropat echipa cu două galbene în opt minute

Eduardo Camavinga, eliminat în Bayern - Real Madrid / Captură Digi Sport

Eduardo Camavinga a fost eliminat în finalul partidei din returul sferturilor Ligii Campionilor dintre Bayern Munchen și Real Madrid, încheiat cu scorul de 4-3 pentru formația din Germania, care s-a calificat în “careul de ași” al competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul francez a văzut două cartonașe galbene în mai puțin de 10 minute, cel de-al doilea avertisment fiind văzut după un gest de-a dreptul stupid.

Cum a fost Eduardo Camavinga eliminat în Bayern Munchen – Real Madrid

Partida extrem de spectaculoasă din UCL dintre Bayern Munchen și Real Madrid, încheiată cu scorul de 4-3 în favoarea trupei lui Vincent Kompany, a fost marcată de un fază petrecută pe final care poate fi considerată drept cea care a decis soarta calificării.

La scorul de 3-2 pentru Real Madrid, când cele două echipe se aflau la egalitate la general, Camavinga a văzut un prim cartonaș galben în minutul 78, după ce a oprit o acțiune periculoasă a lui Jamal Musiala. Francezul și-a tras din spate adversarul și l-a blocat din drumul spre poartă, iar Slavko Vincic a decis să îl sancționeze.

La doar câteva minute distanță, Camavinga a oferit un moment prin care și-a lăsat echipa în 10 oameni. După un fault de joc comis asupra lui Harry Kane în jumătatea adversă, pentru care nu ar fi primit vreun “galben”, mijlocașul de 23 de ani a luat balonul și a plecat cu el, în încercarea de a întârzia reluarea jocului. De aceea, Vincic a decis să îi acorde al doilea avertisment și să îl elimine, Camavinga fiind stupefiat de decizia centralului.

Reclamă
Reclamă

După cele întâmplate, Bayern Munchen a marcat două goluri prin Luis Diaz și Michael Olise și a tranșat soarta calificării în superioritate numerică. În semifinale, bavarezii o vor întâlni pe PSG, în timp ce pe cealaltă jumătate de tablou Arsenal o va întâlni pe Atletico Madrid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Fanatik.ro
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
