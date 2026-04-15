Bayern – Real Madrid şi Arsenal – Sporting LIVE TEXT (22:00). Se decid ultimele calificate în semifinalele Champions League

Bayern – Real Madrid şi Arsenal – Sporting sunt ultimele meciuri din returul sferturilor de finală din Champions League. Partidele se vor disputa azi, de la ora 22:00, şi vor fi în format live text, pe as.ro.

În tur, Bayern a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1. Luis Diaz şi Harry Kane au punctat pentru bavarezi, în timp ce pentru “galactici” a marcat Kylian Mbappe.

Bayern şi Real Madrid s-au duelat ultima dată în urmă cu doi ani. “Galacticii” s-au impus cu 4-3 la general, în semifinale, Joselu fiind eroul echipei cu două goluri marcate pe finalul returului, la scorul de 1-0 pentru bavarezi, după 2-2 în tur.

Real Madrid s-a impus în “dubla” cu Bayern şi în semifinalele din 2018, tot cu scorul de 4-3, la general. Cu un an în urmă, tot “galacticii” au avut câştig de cauză în faţa bavarezilor în confruntarea din sferturile Champions League, impunându-se cu scorul de 6-3, după prelungiri.

De cealaltă parte, Arsenal a învins-o la limită pe Sporting, scor 1-0, în meciul tur. Unicul gol al partidei de la Lisabona a fost marcat de Kai Havertz, în minutul 90+1.