Bayern – Real Madrid şi Arsenal – Sporting LIVE TEXT (22:00). Se decid ultimele calificate în semifinalele Champions League

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 13:22

Luis Diaz şi Kylian Mbappe, în Real Madrid - Bayern 1-2/ Profimedia

Bayern – Real Madrid şi Arsenal – Sporting sunt ultimele meciuri din returul sferturilor de finală din Champions League. Partidele se vor disputa azi, de la ora 22:00, şi vor fi în format live text, pe as.ro.

În tur, Bayern a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1. Luis Diaz şi Harry Kane au punctat pentru bavarezi, în timp ce pentru “galactici” a marcat Kylian Mbappe.

Bayern şi Real Madrid s-au duelat ultima dată în urmă cu doi ani. “Galacticii” s-au impus cu 4-3 la general, în semifinale, Joselu fiind eroul echipei cu două goluri marcate pe finalul returului, la scorul de 1-0 pentru bavarezi, după 2-2 în tur.

Real Madrid s-a impus în “dubla” cu Bayern şi în semifinalele din 2018, tot cu scorul de 4-3, la general. Cu un an în urmă, tot “galacticii” au avut câştig de cauză în faţa bavarezilor în confruntarea din sferturile Champions League, impunându-se cu scorul de 6-3, după prelungiri.

De cealaltă parte, Arsenal a învins-o la limită pe Sporting, scor 1-0, în meciul tur. Unicul gol al partidei de la Lisabona a fost marcat de Kai Havertz, în minutul 90+1.

Atletico Madrid şi PSG sunt primele calificate în semifinalele Champions League, Barcelona şi Liverpool fiind eliminate.

Semifinalele Champions League:

  • Atletico Madrid – Arsenal/Sporting
  • PSG – Bayern/Real Madrid

Alvaro Arbeloa nu se teme, înainte de Bayern – Real Madrid

Alvaro Arbeloa se așteaptă la un meci dificil pe Allianz Arena din Munchen. Antrenorul lui Real Madrid s-a declarat convins, însă, de faptul că elevii săi o pot elimina pe Bayern din sferturile Champions League, în ciuda eșecului din meciul tur.

„Abia așteptăm meciul. Suntem convinși că putem să ne calificăm, suntem pregătiți pentru un meci mare. Dacă e o echipă care să creadă în reveniri, asta e Real Madrid. Mâine vom avea la dispoziție mai mulți jucători care nu au fost în tur.

Nu știu dacă e finala din sferturi, sunt două cluburi cu multă istorie, trebuie să ne concentrăm asupra noastră.

Nu cred că trebuie să facem vreun miracol. Nu ar fi fost o nebunie dacă am fi câștigat în tur. Portarul lor a fost MVP și suntem capabili să ne calificăm. Nimeni nu va crede că dacă Madrid va câștiga mâine, va fi un miracol”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform marca.com.

