Fază incredibilă în Atalanta - Borussia Dortmund! A fost umplut de sânge, dar arbitrul a dat penalty abia după intervenţia VAR - Antena Sport

Fază incredibilă în Atalanta – Borussia Dortmund! A fost umplut de sânge, dar arbitrul a dat penalty abia după intervenţia VAR

Alex Masgras Publicat: 25 februarie 2026, 22:07

Krstovic, lovit de Bensebaini / Captură Digi Sport

Finalul meciului dintre Atalanta şi Borussia Dortmund a fost unul de infarct. Italienii au obţinut dramatic calificarea în optimile de finală UEFA Champions League, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 şi a întors rezultatul din tur.

Golul care a adus calificarea a venit în al optulea minut al prelungirilor, marcat de Samardzic, din penalty. Lovitura de la 11 metri nu a fost însă dictată din prima de spaniolul Sanchez, care a avut nevoie de a revedea faza la monitorul VAR.

I-a fost spart capul, dar arbitrul a avut nevoie de VAR pentru a dicta penalty în Atalanta – Borussia Dortmund

După o eroare incredibilă a lui Kobel, care i-a pasat direct lui Pasalic. Mijlocaşul a centrat pentru Krstovic, dar acesta a fost lovit în cap de Bensebaini, exact când se pregătea să lovească mingea cu capul.

În ciuda acestei lovituri, arbitrul Sanchez a arătat colţul terenului, dictând corner. Abia după ce Krstovic şi-a luat mâinile de pe faţă, s-a văzut că Bensebaini i-a spart capul. În timp ce muntenegreanul primea îngrijiri medicale, faza a fost analizată de VAR. Sanchez a fost chemat apoi la monitor, după care a dictat penalty şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Bensebaini.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat la 3-1 pentru Atalanta, scorul la general fiind 3-3. Samardzic şi-a asumat responsabilitatea şi a transformat de la 11 metri, marcând golul care a trimis-o pe Atalanta în optimile de finală UEFA Champions League, în timp ce Borussia Dortmund, finalistă ultima oară în această competiţie în 2024, a fost eliminată.

22:00
