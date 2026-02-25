Fază incredibilă în Atalanta - Borussia Dortmund! A fost umplut de sânge, dar arbitrul a dat penalty abia după intervenţia VAR - Antena Sport

Finalul meciului dintre Atalanta şi Borussia Dortmund a fost unul de infarct. Italienii au obţinut dramatic calificarea în optimile de finală UEFA Champions League, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 şi a întors rezultatul din tur.

Golul care a adus calificarea a venit în al optulea minut al prelungirilor, marcat de Samardzic, din penalty. Lovitura de la 11 metri nu a fost însă dictată din prima de spaniolul Sanchez, care a avut nevoie de a revedea faza la monitorul VAR.

I-a fost spart capul, dar arbitrul a avut nevoie de VAR pentru a dicta penalty în Atalanta – Borussia Dortmund

După o eroare incredibilă a lui Kobel, care i-a pasat direct lui Pasalic. Mijlocaşul a centrat pentru Krstovic, dar acesta a fost lovit în cap de Bensebaini, exact când se pregătea să lovească mingea cu capul.

An incredible ending in Bergamo ends with Atalanta securing their place in the last 16 of the Champions League with the last kick of the game.

Lazar Samardzic’s winning penalty, awarded Ramy Bensebaini’s high boot caught Nikola Krstovic in the face, sent the Italian side… pic.twitter.com/Q2B7utaMVh

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 25, 2026

În ciuda acestei lovituri, arbitrul Sanchez a arătat colţul terenului, dictând corner. Abia după ce Krstovic şi-a luat mâinile de pe faţă, s-a văzut că Bensebaini i-a spart capul. În timp ce muntenegreanul primea îngrijiri medicale, faza a fost analizată de VAR. Sanchez a fost chemat apoi la monitor, după care a dictat penalty şi i-a arătat al doilea cartonaş galben lui Bensebaini.