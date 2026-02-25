Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr

Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr

Alex Masgras Publicat: 25 februarie 2026, 22:34

Comentarii
Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr

Cristiano Ronaldo, după ce a marcat / Getty Image

Cristiano Ronaldo a făcut încă un pas către golul cu numărul 1000 al carierei. Starul portughez, ajuns la 41 de ani, a marcat în partida dintre Al Najma şi Al Nassr, o restanţă din etapa cu numărul 10 a campionatului din Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo a avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul în meciul de pe terenul lui Al Najma. El a înscris dintr-un penalty pe care tot el l-a obţinut.

Cristiano Ronaldo a ajuns la golul 965

Portughezul a ajuns astfel la golul cu numărul 965 al carierei şi îşi continuă drumul către golul 1000. Ronaldo şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă, la golul reuşit de Sadio Mane, în minutul 52, care a dus scorul la 4-0.

Kingsley Coman a majorat diferenţa pentru Al Nassr, în minutul 31, în timp ce Martinez a dus scorul la 3-0 înainte de pauză.

După doar 57 de minute de joc, Jorge Jesus a decis să scoată de pe teren vedetele sale, astfel încât Joao Felix, Sadio Mane şi Cristiano Ronaldo au părăsit terenul.

Reclamă
Reclamă

Această victorie o readuce pe Al Nassr pe primul loc în campionat, ajungând la 58 de puncte, la 2 în faţa celor de la Al Ahli şi la 3 puncte peste Al Hilal. Pentru Al Nassr urmează meciul de pe terenul lui Al Fayha, în campionat.

Pe 4 martie, Al Nassr va juca în Liga Campionilor Asiei 2. Meciul tur din sfertul de finală cu Al Wasl va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:15.

Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Observator
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
0:54 26 feb.
Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor
0:36 26 feb.
Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona
0:35 26 feb.
Real Madrid – Benfica 2-1. Ibericii, în optimile UCL. Galatasaray, calificare după un meci “de infarct” cu Juve
23:58
Ciocnire „horror” în Real Madrid – Benfica! Asencio a fost scos pe targă
23:30
Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj
23:27
Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 5 Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club 6 Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele