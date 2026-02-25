Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a făcut încă un pas către golul cu numărul 1000 al carierei. Starul portughez, ajuns la 41 de ani, a marcat în partida dintre Al Najma şi Al Nassr, o restanţă din etapa cu numărul 10 a campionatului din Arabia Saudită.
Ronaldo a avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul în meciul de pe terenul lui Al Najma. El a înscris dintr-un penalty pe care tot el l-a obţinut.
Cristiano Ronaldo a ajuns la golul 965
Portughezul a ajuns astfel la golul cu numărul 965 al carierei şi îşi continuă drumul către golul 1000. Ronaldo şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă, la golul reuşit de Sadio Mane, în minutul 52, care a dus scorul la 4-0.
Kingsley Coman a majorat diferenţa pentru Al Nassr, în minutul 31, în timp ce Martinez a dus scorul la 3-0 înainte de pauză.
După doar 57 de minute de joc, Jorge Jesus a decis să scoată de pe teren vedetele sale, astfel încât Joao Felix, Sadio Mane şi Cristiano Ronaldo au părăsit terenul.
Această victorie o readuce pe Al Nassr pe primul loc în campionat, ajungând la 58 de puncte, la 2 în faţa celor de la Al Ahli şi la 3 puncte peste Al Hilal. Pentru Al Nassr urmează meciul de pe terenul lui Al Fayha, în campionat.
Pe 4 martie, Al Nassr va juca în Liga Campionilor Asiei 2. Meciul tur din sfertul de finală cu Al Wasl va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:15.
- Lionel Messi a dezvăluit marele său regret: “Ce idiot! Chiar mi-am pierdut timpul”
- Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri”
- Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci
- Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone
- Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028