Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat din nou pentru Al Nassr - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a făcut încă un pas către golul cu numărul 1000 al carierei. Starul portughez, ajuns la 41 de ani, a marcat în partida dintre Al Najma şi Al Nassr, o restanţă din etapa cu numărul 10 a campionatului din Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo a avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul în meciul de pe terenul lui Al Najma. El a înscris dintr-un penalty pe care tot el l-a obţinut.

Cristiano Ronaldo a ajuns la golul 965

Portughezul a ajuns astfel la golul cu numărul 965 al carierei şi îşi continuă drumul către golul 1000. Ronaldo şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă, la golul reuşit de Sadio Mane, în minutul 52, care a dus scorul la 4-0.

Kingsley Coman a majorat diferenţa pentru Al Nassr, în minutul 31, în timp ce Martinez a dus scorul la 3-0 înainte de pauză.

După doar 57 de minute de joc, Jorge Jesus a decis să scoată de pe teren vedetele sale, astfel încât Joao Felix, Sadio Mane şi Cristiano Ronaldo au părăsit terenul.