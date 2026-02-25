Mihai Stoica a făcut anunțul, cu 4 zile înainte de UTA - FCSB: „Va fi apt” - Antena Sport

Florin Tănase le-a dat mari emoții celor de la FCSB în partida cu Metaloglobus București, când a solicitat să fie schimbat după 24 de minute. Golgheterul roș-albaștrilor abia fusese refăcut, după ce a acuzat probleme musculare.
Mihai Stoica a prefațat disputa din campionat cu UTA și a transmis că Elias Charalambous se va putea baza pe fotbalistul în vârstă de 31 de ani.
Florin Tănase va fi apt pentru jocul cu UTA
FCSB va avea parte de un adevărat infern la Arad, acolo unde suporterii „Bătrânei Doamne” au epuizat în aproape trei ore cele aproximativ 10.000 de bilete puse în vânzare.
Elias Charalambous a primit însă și o veste bună înaintea unei noi confruntări decisive pentru campioana en-titre și anume că Florin Tănase va fi apt.
„Tănase nu are nimic nou, mai mult s-a speriat. Nu are leziune. Simte muşchiul contractat şi e o legătură între muşchi şi (n.r. – face semn spre cap). Da, în principiu da, va fi apt pentru UTA Arad. Nu ştiu câte minute o să joace, dar apt va fi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
- 11 goluri și 7 pase decisive are Florin Tănase în actuala ediție a Ligii 1
