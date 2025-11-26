"E prima dată în viaţă când fac asta" Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen! - Antena Sport

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola (54 de ani), a recunoscut la conferinţa de presă de după înfrângerea cu Bayer Leverkusen, 0-2, că nu ar fi trebuit să înlocuiască atât de mulţi jucători din echipa de start.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guardiola l-a ţinut pe bancă şi pe starul Erling Haaland (25 de ani). Catalanul l-a introdus pe teren abia în minutul 65, în locul lui Marmoush, la scorul de 0-2. A fost prea târziu pentru ca norvegianul să producă vreo schimbare în teren sau pe tabelă.

Pep Guardiola, după Manchester City – Bayer Leverkusen 0-2: “Au fost prea multe schimbări”

“Au fost prea multe schimbări. Cred în ideea că, într-un sezon lung, cu meciuri la două zile, trei zile, toată lumea trebuie implicată. Dar poate că am exagerat, ținând cont de rezultat. E pentru prima dată în viața mea când fac asta și a fost prea mult.

Am simțit instinctiv, din stomac, că echipa se antrenează bine, băieții sunt incredibili, atmosfera e bună. Așa că am zis: hai, e Champions League, jucăm acasă, suntem într-o poziție bună”, a declarat Pep Guardiola la conferinţa de presă.

Guardiola a încercat să explice şi netitularizarea vedetei Erling Haaland.