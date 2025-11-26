"E prima dată în viaţă când fac asta" Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen! - Antena Sport

Închide meniul
"E prima dată în viaţă când fac asta" Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!

Home | Fotbal | Liga Campionilor | "E prima dată în viaţă când fac asta" Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!

“E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 noiembrie 2025, 8:13

Comentarii
E prima dată în viaţă când fac asta Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!

Pep Guardiola, la meciul cu Bayer Leverkusen / Profimedia Images

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola (54 de ani), a recunoscut la conferinţa de presă de după înfrângerea cu Bayer Leverkusen, 0-2, că nu ar fi trebuit să înlocuiască atât de mulţi jucători din echipa de start.

Guardiola l-a ţinut pe bancă şi pe starul Erling Haaland (25 de ani). Catalanul l-a introdus pe teren abia în minutul 65, în locul lui Marmoush, la scorul de 0-2. A fost prea târziu pentru ca norvegianul să producă vreo schimbare în teren sau pe tabelă.

Pep Guardiola, după Manchester City – Bayer Leverkusen 0-2: “Au fost prea multe schimbări”

“Au fost prea multe schimbări. Cred în ideea că, într-un sezon lung, cu meciuri la două zile, trei zile, toată lumea trebuie implicată. Dar poate că am exagerat, ținând cont de rezultat. E pentru prima dată în viața mea când fac asta și a fost prea mult.

Am simțit instinctiv, din stomac, că echipa se antrenează bine, băieții sunt incredibili, atmosfera e bună. Așa că am zis: hai, e Champions League, jucăm acasă, suntem într-o poziție bună”, a declarat Pep Guardiola la conferinţa de presă.

Guardiola a încercat să explice şi netitularizarea vedetei Erling Haaland.

“Avem foarte multe meciuri și în viitor (Fulham, Sunderland, Real Madrid). Erling nu poate juca de fiecare dată 95 de minute. Am avut sentimentul că, după pauza internațională, de acum încolo vor fi meciuri la trei-patru zile până în martie și nu există om care să reziste fizic atât timp”, a spus Guardiola.

Antrenorul catalan, care a înregistrat un eşec la meciul cu numărul 100 pe banca lui Manchester City, a analizat şi evoluţia jucătorilor titularizaţi, deşi în mod normal se aflau pe bancă la City. “Cred că au jucat ca să nu greșească, ca să nu încurce echipa. Când ești așa, nu ești liber, nu ești relaxat”, a subliniat Guardiola.

Manchester City ocupă încă o poziţie de calificare directă în faza următoare a Ligii Campionilor. “Cetăţenii” sunt pe locul 6 în grupa principală a competiţiei europene, cu 10 puncte. În următoarea etapă Manchester City va avea un meci infernal, cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu. “Avem timp să ne pregătim pentru Madrid”, a mai spus Guardiola la conferinţa de presă.

Comentarii


