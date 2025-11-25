Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 10:56

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunţat oficial că a reziliat contractul cu Ion Geolgău, la două luni după ce numele lui a fost implicat într-un scandal sexual.

Ce s-a întâmplat? Între Ion Geolgău şi mamele unor fotbalişti de la loturile naţionale au existat mai multe mesaje cu tentă sexuală. Mesajele cu pricina au ajuns în presă.

Ion Geolgău, una dintre legendele Universității Craiova, a recunoscut că schimbul de mesaje expus de un site local din Cluj dintre el și mama unui junior este adevărat. Fostul fotbalist a declarat atunci că regretă cele întâmplate și a menționat că nu s-a întâmplat nimic între el și femeia respectivă.

“Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă”, a spus Geolgău atunci.

Anunţul făcut de FRF

„Federația Română de Fotbal precizează că, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de Etică, aplicabile tuturor angajaților, ancheta internă a fost declanșată la momentul respectiv (n.red. – 20 septembrie 2025).

Totodată, menționăm că între timp contractul dintre FRF și domnul Ion Geolgău a fost încheiat cu acordul părților.

Totuși, ancheta internă este încă în desfășurare, iar concluziile acesteia vor fi anunțate în curând de Federația Română de Fotbal”, anunţă FRF.

 

