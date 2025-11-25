Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea - Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion - Antena Sport

Închide meniul
Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion
Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 22:57

Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion

Stamford Bridge / Profimedia

Chelsea – Barcelona este capul de afiș al zilei de marți din faza principală a UEFA Champions League. Duelul de pe Stamford Bridge este considerat unul de totul sau nimic pentru ambele formații, în condițiile în care cele două au pierdut puncte importante.

Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei, pe arena din Londra și-a făcut apariția un musafir mai puțin obișnuit pentru un astfel de eveniment.

Surpriză pe Stamford Bridge. Prezența unei vulpi, semnalate la Londra

Chelsea a primit vizita Barcelonei, în etapa cu numărul 5 din grupa principală de UEFA Champions League. Partida are loc pe Stamford Bridge, iar pe social media au apărut imagini ce au devenit rapid virale dinaintea meciului.

Concret, o vulpe și-a făcut apariția în „casa” formației antrenate de Enzo Maresca, care a creat destul de multă panică în rândul jurnaliștilor prezenți înainte de începerea meciului.

Imaginile publicate pe un cont de X aferent unui fan club al Barcelonei au adunat rapid peste 130.000 de vizualizări, devenind viral pe celebra platformă de social media.

