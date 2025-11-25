Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid - Antena Sport

Cristi Chivu trebuie să treacă repede peste eșecul suferit în Derby della Madonnina, asta pentru că gruparea pregătită de tehnicianul român va întâlni Atletico Madrid, în faza principală a UEFA Champions League.

Din păcate, antrenorul lui Inter se confruntă cu mari probleme de lot înaintea jocului programat miercuri, 26 noiembrie. Nu mai puțin de cinci jucători vor rata acest duel cu gruparea din La Liga.

Cristi Chivu, probleme de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid

Cu patru victorii în primele patru etape, Interul lui Cristi Chivu are un parcurs perfect în grupa principală de UEFA Champions League. Formația din Serie A va juca miercuri pe terenul celor de la Atletico Madrid, în etapa cu numărul 5.

Tehnicianul român se confruntă cu probleme mari de lot, la doar câteva zile de la acel meci epuizant cu AC Milan, pierdut cu scorul de 1-0. Potrivit presei din Italia, Dumfries nu a fost refăcut la timp pentru partida de la Madrid.

Mai mult decât atât, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro și Tomas Palacios nu sunt nici ei apți pentru jocul cu formația lui Diego Simeone.