Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: "Nu discut sub suma asta" - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a confirmat interesul lui Olympique Lyon şi DC United pentru Louis Munteanu (23 de ani).
AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate că Olympique Lyon e interesată de transferul lui Louis Munteanu. Munteanu a fost în trecut dorit şi de Rennes.
Neluţu Varga, despre suma de transfer pentru Louis Munteanu: “Vreau măcar 10 milioane de euro”
Neluţu Varga a transmis că orice echipă care vrea să îl transfere pe Louis Munteanu trebuie să plătească 10 milioane de euro.
„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.
Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin să joace pentru noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric.
Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.
Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu are doar un gol până acum în acest sezon, în cele 11 meciuri. El a reuşit, totuşi, 5 assist-uri, două dintre ele în meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. Munteanu a fost MVP în meciul câştigat de CFR la un scor umilitor cu Rapid. Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 8.3, mai mult decât a primit autorul unei “duble”, Andrei Cordea. Cordea a fost notat cu 8.2.
