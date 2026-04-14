Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona. Fanii, show total pe străzi

Atletico Madrid și Barcelona se duelează în sferturile Champions League. În tur, madrilenii i-au învins pe rivalii catalani cu scorul de 2-0.
Fanii lui Atletico Madrid au oferit imagini fabuloase, înaintea meciului „de foc” cu Barcelona. Madrilenii au umplut străzile de lângă arena Metropolitano.
Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona
Suporterii lui Atletico Madrid au aprins fumigene la sosirea autocarului echipei lui Diego Simeone. Ei au venit echipați cu fulare și au scandat pentru a-și încuraja favoriții, în vederea calificării în „careul de ași” din Champions League.
A fost nevoie și ca forțele de ordine să intervină pentru ca spiritele să se liniștească, notează mundodeportivo.com. Poliția a ușurat accesul autocarului celor de la Atletico Madrid în arenă, fanii ocupând principala cale de acces către stadion.
⚠️ Cargas policiales en los aledaños del Metropolitano
📹 @JASIRVENT pic.twitter.com/04Akn4WiK0
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 14, 2026
În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.
La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.
Barcelona și Atletico Madrid s-au mai duelat în sferturile Champions League în urmă cu zece ani. La momentul respectiv, madrilenii se impuneau cu 3-2, la general. Și cu doi ani înainte, tot trupa lui Diego Simeone avea câștig de cauză în fața catalanilor, scor 2-1, la general, tot în sferturile competiției.
