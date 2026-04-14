Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona. Fanii, show total pe străzi

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 21:59

Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona. Fanii, show total pe străzi

Fanii lui Atletico Madrid, înaintea returului cu Barcelona/ Profimedia

Atletico Madrid și Barcelona se duelează în sferturile Champions League. În tur, madrilenii i-au învins pe rivalii catalani cu scorul de 2-0.

Fanii lui Atletico Madrid au oferit imagini fabuloase, înaintea meciului „de foc” cu Barcelona. Madrilenii au umplut străzile de lângă arena Metropolitano.

Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona

Suporterii lui Atletico Madrid au aprins fumigene la sosirea autocarului echipei lui Diego Simeone. Ei au venit echipați cu fulare și au scandat pentru a-și încuraja favoriții, în vederea calificării în „careul de ași” din Champions League.

A fost nevoie și ca forțele de ordine să intervină pentru ca spiritele să se liniștească, notează mundodeportivo.com. Poliția a ușurat accesul autocarului celor de la Atletico Madrid în arenă, fanii ocupând principala cale de acces către stadion.

În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.

La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.

Barcelona și Atletico Madrid s-au mai duelat în sferturile Champions League în urmă cu zece ani. La momentul respectiv, madrilenii se impuneau cu 3-2, la general. Și cu doi ani înainte, tot trupa lui Diego Simeone avea câștig de cauză în fața catalanilor, scor 2-1, la general, tot în sferturile competiției.

Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Îngrijorări la nivel planetar din cauza fenomenului El Niño, care poate pârjoli tot în următoarele luni. Climatolog român: „O intensitate foarte mare”
