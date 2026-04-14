Imagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona. Fanii, show total pe străzi

Fanii lui Atletico Madrid, înaintea returului cu Barcelona/ Profimedia

Atletico Madrid și Barcelona se duelează în sferturile Champions League. În tur, madrilenii i-au învins pe rivalii catalani cu scorul de 2-0.

Fanii lui Atletico Madrid au oferit imagini fabuloase, înaintea meciului „de foc” cu Barcelona. Madrilenii au umplut străzile de lângă arena Metropolitano.

Suporterii lui Atletico Madrid au aprins fumigene la sosirea autocarului echipei lui Diego Simeone. Ei au venit echipați cu fulare și au scandat pentru a-și încuraja favoriții, în vederea calificării în „careul de ași” din Champions League.

A fost nevoie și ca forțele de ordine să intervină pentru ca spiritele să se liniștească, notează mundodeportivo.com. Poliția a ușurat accesul autocarului celor de la Atletico Madrid în arenă, fanii ocupând principala cale de acces către stadion.