Home | Fotbal | Liga Campionilor | Brigadă din Ungaria la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Brigadă din Ungaria la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Bogdan Stănescu Publicat: 14 iulie 2026, 16:35

Comentarii
Brigadă din Ungaria la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Assad Al Hamlawi, în meciul tur cu Vitebsk / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk (Belarus), care se va disputa, miercuri, în manşa secundă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Ungaria, cu Márton Rúsz la centru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Márton Rúsz va fi ajutat de Balázs Buzás şi Gergo Vigh-Tarsonyi, în timp ce rezervă va fi Gergo Bogár.

Brigadă din Ungaria la meciul retur dintre Universitatea Craiova şi ML Vitebsk.

În Camera VAR se vor afla Tamás Bognár şi Katalin Kulcsár. Partida se dispută miercuri seară, de la ora 20.30, la Craiova. În tur, craiovenii s-au impus, scor 4-1. Bairam, Al Hamlawi (dublă, ambele goluri marcate din penalty) şi Nsimba au marcat pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.

Pentru echipa din Belarus a marcat Gromyoko, acesta reuşind un eurogol. A înscrius cu un şut în vinclu de la distanţă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Observator
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
Fanatik.ro
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
16:26

Prima echipă care s-a retras din cursa pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi. Care este motivul și ce echipe îl urmăresc
16:08

VIDEOAlex Mitriță este împărat în China! Gol cu capul și assist pentru fostul jucător al Universității Craiova
16:01

Kennedy Boateng şi-a găsit echipă! Cu cine a semnat fostul jucător de a Dinamo
15:55

OFICIAL | Jucătorul pus pe liber de Gigi Becali a semnat în Liga 1: “Sosește cu o experiență importantă”
15:40

Mirel Rădoi aduce întăriri din Liga 1! Gaziantep a luat un campion de la Universitatea Craiova
15:32

Lista echipelor care au obținut licența pentru Liga a 2-a. Două mari necunoscute + CS Dinamo așteaptă
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 5 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!