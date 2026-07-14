Brigadă din Ungaria la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk (Belarus), care se va disputa, miercuri, în manşa secundă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Ungaria, cu Márton Rúsz la centru.

Márton Rúsz va fi ajutat de Balázs Buzás şi Gergo Vigh-Tarsonyi, în timp ce rezervă va fi Gergo Bogár.

Brigadă din Ungaria la meciul retur dintre Universitatea Craiova şi ML Vitebsk.

În Camera VAR se vor afla Tamás Bognár şi Katalin Kulcsár. Partida se dispută miercuri seară, de la ora 20.30, la Craiova. În tur, craiovenii s-au impus, scor 4-1. Bairam, Al Hamlawi (dublă, ambele goluri marcate din penalty) şi Nsimba au marcat pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.

Pentru echipa din Belarus a marcat Gromyoko, acesta reuşind un eurogol. A înscrius cu un şut în vinclu de la distanţă.