Kylian Mbappe e letal! Francezul a intrat în istoria Champions League cu golul marcat în Bayern – Real Madrid

Kylian Mbappe și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj într-un meci din Liga Campionilor al lui Real Madrid.
Superstarul francez a marcat golul de 3-2 în confruntarea cu Bayern Munchen din returul sferturilor UCL și a stabilit o premieră în cea mai tare competiție europeană intercluburi.
Mbappe, 10 goluri în deplasare în acest sezon de UCL
Partida din Champions League dintre Bayern Munchen și Real Madrid a fost marcată de o primă repriză extrem de spectaculoasă, care s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea trupei lui Alvaro Arbeloa. Arda Guler a deschis scorul după o gafă imensă a lui Manuel Neuer, după care Pavlovic a restabilit rapid egalitatea.
A urmat un alt gol frumos al mijlocașului turc venit însă după o fază controversată, însă bavarezii au replicat din nou prin Harry Kane. Ultimul cuvânt din prima parte l-a avut însă Mbappe, care a marcat după ce a fost găsit perfect de Vinicius la capătul unei curse a brazilianului.
Odată cu reușita sa de pe Allianz Arena, Mbappe a atins o performanță uluitoare, devenind primul jucător care reușește să marcheze 10 goluri în deplasare într-un singur sezon în Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor. În total, superstarul francez a ajuns la 15 reușite în cea mai tare competiție europeană intercluburi.
10 – @KMbappe 🇫🇷 has become the first player to score ten away goals in a single European Cup/@ChampionsLeague season. Lethal. pic.twitter.com/ZgcX1CE3LO
— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026
“Victimele” lui Mbappe în drumul spre 10 goluri în deplasare în UCL
- Kairat Almaty – 3 goluri (5-0, faza grupei)
- Olympiacos – 4 goluri (4-3, faza grupei)
- Benfica – 2 goluri (2-4, faza grupei)
- Bayern Munchen – 1 gol*
*Meciul nu s-a încheiat încă.
