Filipe Coelho atrage atenția înaintea jocului cu Levski Sofia: „Cea mai puternică echipă întâlnită în acest sezon”

Universitatea Craiova va întâlni Levski Sofia în turul doi preliminar al UEFA Champions League, iar campioana României este în gardă înaintea partidei programate miercuri, de la ora 20:30.

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Filipe Coelho a prefațat disputa în cadrul unei conferințe de presă și a vorbit și despre absența din lot a lui Assad Al-Hamlawi, unul dintre cei mai în formă în acest start de sezon.

Filipe Coelho: „Ne așteaptă un meci dificil”

Universitatea Craiova a trecut în primul tur fără mari emoții de ML Vitebsk, iar acum oltenii lui Filipe Coelho vor înfrunta în dublă manșă Levskis Sofia, pentru un loc în turul al treilea de Champions League.

La conferința de presă dinaintea disputei, antrenorul campioanei României a atras atenția asupra dificultății adversarului.

„Este o plăcere pentru noi să fim aici. Știm că va fi o echipă dificilă, cea mai puternică echipă întâlnită până acum în acest sezon. Este o echipă care a avut un proces de lucru cu același antrenor, care a adus jucători din Portugalia pe care îi cunosc, care pot face diferența. Este o echipă extrem de puternică în toate momentele jocului. Ne așteaptă un meci dificil și cu o atmosferă extraordinară. Este o provocare pentru noi și vom face tot posibilul să obținem un rezultat bun. Am venit cu ambiție, avem încredere în noi.