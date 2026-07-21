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Filipe Coelho atrage atenția înaintea jocului cu Levski Sofia: „Cea mai puternică echipă întâlnită în acest sezon”

Daniel Işvanca Publicat: 21 iulie 2026, 19:58

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Filipe Coelho atrage atenția înaintea jocului cu Levski Sofia: Cea mai puternică echipă întâlnită în acest sezon”

Filipe Coelho / Sportpictures

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Universitatea Craiova va întâlni Levski Sofia în turul doi preliminar al UEFA Champions League, iar campioana României este în gardă înaintea partidei programate miercuri, de la ora 20:30.

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Filipe Coelho a prefațat disputa în cadrul unei conferințe de presă și a vorbit și despre absența din lot a lui Assad Al-Hamlawi, unul dintre cei mai în formă în acest start de sezon.

Filipe Coelho: „Ne așteaptă un meci dificil”

Universitatea Craiova a trecut în primul tur fără mari emoții de ML Vitebsk, iar acum oltenii lui Filipe Coelho vor înfrunta în dublă manșă Levskis Sofia, pentru un loc în turul al treilea de Champions League.

La conferința de presă dinaintea disputei, antrenorul campioanei României a atras atenția asupra dificultății adversarului.

„Este o plăcere pentru noi să fim aici. Știm că va fi o echipă dificilă, cea mai puternică echipă întâlnită până acum în acest sezon. Este o echipă care a avut un proces de lucru cu același antrenor, care a adus jucători din Portugalia pe care îi cunosc, care pot face diferența. Este o echipă extrem de puternică în toate momentele jocului. Ne așteaptă un meci dificil și cu o atmosferă extraordinară. Este o provocare pentru noi și vom face tot posibilul să obținem un rezultat bun. Am venit cu ambiție, avem încredere în noi. 

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(n.r. – despre indisponibilitatea lui Assad) Este parte din fotbal. Avem soluții foarte bune. Punctul nostru forte este ceea ce facem ca echipă, nu individual. Focusul o să fie mereu pe jucătorii pe care îi avem cu noi. Assad nu este aici, ne concentrăm pe cei care sunt prezenți. Nu voi folosi această absență ca pe o scuză. Absența lui depinde de departamentul medical, vom vedea, dar este clar că acum nu ne vom putea baza pe el.

La fiecare joc încercăm să câștigăm. Încercăm mereu să avem performanțe, aceasta este filosofia noastră. La final de partidă vom vedea dacă am obținut sau nu un rezultat bun. Pentru mine, următorul meci va fi cel mai dificil. Repet, luptăm cu o echipă foarte bună, cu un antrenor pe măsură, iar la Sofia va fi o atmosferă extraordinară!”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.

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