Home | Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool a luat decizia în ceea ce îl privește pe Isak, înaintea meciului cu PSG din Champions League

Liverpool a luat decizia în ceea ce îl privește pe Isak, înaintea meciului cu PSG din Champions League

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 19:13

Comentarii
Alexander Isak a revenit la antrenamente după accidentarea din decembrie / Getty Images

Campioana din sezonul trecut din Premier League, FC Liverpool, are un sezon de coșmar până acum. Fără nicio șansă la titlu, a fost eliminată din Cupa Angliei în weekend după un umilitor 4-0 în fața lui Manchester City. Ultima speranță: UEFA Champions League, acolo unde joacă împotriva câștigătoarei din sezonul trecut, chiar echipa care a eliminat-o, PSG.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuși, pentru Liverpool apare o mică speranță: cel mai scump jucător din istoria clubului, Alexander Isak, a plecat alături de echipă la Paris.

Isak a făcut deplasarea la Paris

Accidentat de la partida cu Tottenham de pe 20 decembrie, Alexander Isak nu a fost nici măcar pe bancă la meciul cu Manchester City după ce săptămâna trecută a revenit la antrenamente alături de coechipieri. Însă pentru meciul de la Paris, Arne Slot a considerat că Isak este la un nivel suficient de bun cât să facă deplasarea.

Astfel, singurele absențe din lotul lui Liverpool pentru meciul de miercuri seară sunt jucătorii care nu vor mai evolua în acest sezon, și anume Conor Bradley, Wataru Endo și Giovanni Leoni, dar și portarul brazilian Alisson Becker care va reveni pe teren abia în luna mai.

Cum arată lotul lui Liverpool pentru meciul de la Paris: Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Misciur.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
