Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi

“Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 17:01

Comentarii
Aş semna Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi

Luis Enrique / Profimedia Images

Paris Saint-Germain și Liverpool “s-au schimbat”, a declarat marți antrenorul parizian Luis Enrique, în ajunul turului sferturilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva echipei engleze, pe care formația sa a eliminat-o în optimile de finală anul trecut, scrie AFP.

“Nu este important să știm cine este favorita. Nu cred că suntem favoriți, anul trecut toată lumea spunea că e Liverpool, iar noi suntem cei care ne-am calificat. Ambele echipe s-au schimbat, au trecut prin diferite etape în acest sezon, dar Liverpool este o echipă bună, una dintre cele mai bune echipe engleze”, a afirmat Luis Enrique într-o conferință de presă.

Luis Enrique ar vrea ca PSG să joace ca în partida pierdută cu Liverpool anul trecut: “Aş semna pentru un meci de acel nivel”

Tehnicianul s-a referit la meciul tur cu Liverpool de anul trecut, pierdut cu 1-0 pe Parc des Princes: “A fost o performanță de foarte, foarte înalt nivel, este incredibil că am pierdut acel meci. Am mai jucat meciuri la acel nivel, aș semna pentru un meci de acel nivel, dar nu pentru rezultat”.

“Sper să încercăm să avem mai mult mingea decât Liverpool, dar știm cât de greu este, au o echipă foarte bună, jucători și un antrenor de calitate. Suntem obișnuiți să jucăm împotriva echipelor engleze, nu va fi diferit față de anul trecut. Suntem bucuroși să ne obișnuim cu acest nivel de competiției, este întotdeauna pozitiv. Vrem să ne calificăm în semifinale, suntem foarte motivați”, a spus Luis Enrique.

Spaniolul a menționat că atacantul Bradley Barcola nu este apt pentru meciul de miercuri. “S-a antrenat cu echipa, încercăm să-l aducem în cea mai bună formă posibilă pentru încrederea lui, depinde de el să spună când e pregătit”, a explicat tehnicianul.

El a vorbit și despre fundașul Achraf Hakimi: “Hakimi a trecut printr-un proces dificil cu accidentarea, apoi cu Cupa Africii pe Națiuni. E nevoie de câteva luni pentru a reveni la nivelul său, iar astăzi suntem foarte bucuroși să-l regăsim la nivelul său”.

 

Sursa: agerpres.ro

Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajuteAnalist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
16:55

Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin după ultimele zvonuri de transfer apărute: “Mă întreba și el”
16:42

Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off
16:32

Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!
16:31

Vor să fie surpriza Mondialului. Țara care încearcă să naturalizeze 12 jucători pentru turneul final
16:23

Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Decizia de ultimă oră luată după CT-ul la care a fost supus “Il Luce”
16:20

UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit