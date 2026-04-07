“Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi

Paris Saint-Germain și Liverpool “s-au schimbat”, a declarat marți antrenorul parizian Luis Enrique, în ajunul turului sferturilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva echipei engleze, pe care formația sa a eliminat-o în optimile de finală anul trecut, scrie AFP.

“Nu este important să știm cine este favorita. Nu cred că suntem favoriți, anul trecut toată lumea spunea că e Liverpool, iar noi suntem cei care ne-am calificat. Ambele echipe s-au schimbat, au trecut prin diferite etape în acest sezon, dar Liverpool este o echipă bună, una dintre cele mai bune echipe engleze”, a afirmat Luis Enrique într-o conferință de presă.

Luis Enrique ar vrea ca PSG să joace ca în partida pierdută cu Liverpool anul trecut: “Aş semna pentru un meci de acel nivel”

Tehnicianul s-a referit la meciul tur cu Liverpool de anul trecut, pierdut cu 1-0 pe Parc des Princes: “A fost o performanță de foarte, foarte înalt nivel, este incredibil că am pierdut acel meci. Am mai jucat meciuri la acel nivel, aș semna pentru un meci de acel nivel, dar nu pentru rezultat”.

“Sper să încercăm să avem mai mult mingea decât Liverpool, dar știm cât de greu este, au o echipă foarte bună, jucători și un antrenor de calitate. Suntem obișnuiți să jucăm împotriva echipelor engleze, nu va fi diferit față de anul trecut. Suntem bucuroși să ne obișnuim cu acest nivel de competiției, este întotdeauna pozitiv. Vrem să ne calificăm în semifinale, suntem foarte motivați”, a spus Luis Enrique.

Spaniolul a menționat că atacantul Bradley Barcola nu este apt pentru meciul de miercuri. “S-a antrenat cu echipa, încercăm să-l aducem în cea mai bună formă posibilă pentru încrederea lui, depinde de el să spună când e pregătit”, a explicat tehnicianul.