Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici

Medicii care se ocupă de Mircea Lucescu au decis că fostul selecționer al României nu mai poate fi supus intervenției chirurgicale anunțate de Spitalul Universitar luni. Decizia a fost luată după CT-ul care a relevat numeroase probleme cardiologice ale antrenorului de 80 de ani.
Mircea Lucescu trece prin momente extrem de dificile în aceste zile, după ce a suferit vinerea trecută un infarct miocardic acut. De duminică, starea fostului selecționer s-a înrăutățit, fiind în comă indusă, iar ultimele informații venite de la Spitalul Universitar nu au arătat că ar exista vreo îmbunătățire.
Operația lui Mircea Lucescu nu va mai putea avea loc
Luni, medicii care se ocupă de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial. Cu toate acestea, spitalul a emis recent un comunicat care arată problemele pe care le are antrenorul, iar recent cadrele medicale au luat o decizie de ultimă oră.
Potrivit surselor AntenaSport, Lucescu nu mai poate fi operat din cauza stării fragile în care se află. Medicii au ajuns la concluzia că fostul selecționer nu ar putea rezista dacă ar intra în sala de operație, motiv pentru care au decis să nu riște absolut deloc.
Familia lui Lucescu a fost și ea informată cu privire la această decizie.
Ultimul comunicat emis de Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu
“Revenind la informarea publică asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:
– pacientul a fost supus astăzi unei investigaţii CT complexe
– medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situaţia, informând familia
– la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar.
– pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.
SUUB va reveni cu informatii publice“, a transmis instituția medicală.
