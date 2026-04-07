Home | Fotbal | Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 16:23

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici

Mircea Lucescu - frf.ro

Medicii care se ocupă de Mircea Lucescu au decis că fostul selecționer al României nu mai poate fi supus intervenției chirurgicale anunțate de Spitalul Universitar luni. Decizia a fost luată după CT-ul care a relevat numeroase probleme cardiologice ale antrenorului de 80 de ani.

Mircea Lucescu trece prin momente extrem de dificile în aceste zile, după ce a suferit vinerea trecută un infarct miocardic acut. De duminică, starea fostului selecționer s-a înrăutățit, fiind în comă indusă, iar ultimele informații venite de la Spitalul Universitar nu au arătat că ar exista vreo îmbunătățire.

Operația lui Mircea Lucescu nu va mai putea avea loc

Luni, medicii care se ocupă de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial. Cu toate acestea, spitalul a emis recent un comunicat care arată problemele pe care le are antrenorul, iar recent cadrele medicale au luat o decizie de ultimă oră.

Potrivit surselor AntenaSport, Lucescu nu mai poate fi operat din cauza stării fragile în care se află. Medicii au ajuns la concluzia că fostul selecționer nu ar putea rezista dacă ar intra în sala de operație, motiv pentru care au decis să nu riște absolut deloc.

Familia lui Lucescu a fost și ea informată cu privire la această decizie.

Ultimul comunicat emis de Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu

Revenind la informarea publică asupra stării dlui Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

– pacientul a fost supus astăzi unei investigaţii CT complexe
– ⁠medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situaţia, informând familia
– ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism pulmonar.
– ⁠pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice“, a transmis instituția medicală.

Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajuteAnalist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
17:08

Hansi Flick a sărit în apărarea lui Lamine Yamal după ieșirea nervoasă a starului Barcei: “Toată lumea greșește”
17:05

Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la WTA Linz. Românca, eliminată de o jucătoare venită din calificări
17:01

“Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi
16:55

Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin după ultimele zvonuri de transfer apărute: “Mă întreba și el”
16:42

Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off
16:32

Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit