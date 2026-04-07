Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 19:10

Gigi Becali vrea să dea lovitura în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Anunțul făcut de avocatul FCSB

Pe 8 aprilie, procesul în care Steaua a cerut despăgubiri de 37 de milioane de euro celor de la FCSB urmează să se reia după mai mulți ani de pauză, însă Gigi Becali pregătește o lovitură de proporții.

Potrivit anunțului făcut de Adrian Căvescu, cel care a reprezentat clubul patronat de Gigi Becali la ultimele procese cu Steaua, finanțatorul roș-albaștrilor a depus cerere de suspendare a procesului de 37 de milioane de euro.

Procesul în care cei de la Steaua cer despăgubiri de 37 de milioane de euro a fost înghețat în 2019, însă, după succesul „militarilor” din disputa în privința mărcii, acesta urmează să fie reluat la 8 aprilie.

Gigi Becali pregătește însă o lovitură puternică, asta după ce patronul roș-albaștrilor a solicitat avocatului să depună cerere de suspendare a acestui proces.

„Da, am depus cerere de suspendare. Unul dintre motive e că nu a fost redactată motivarea în procesul pentru anularea mărcilor. După aceasta se poate recurge la căi extraordinare de contestație în anulare și revizuire. Și mai sunt și alte motive”, a declarat Adrian Căvescu, potrivit fanatik.ro.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”
Fanatik.ro
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”
19:49

„Cea mai frumoasă poveste din istoria sportului” Wrexham visează la un moment fără precedent
19:46

Cristi Chivu, cu o mână pe titlu! Singurul precedent care o ține în gardă pe Inter în lupta pentru Scudetto
19:35

Lovitură înainte de Barcelona – Atletico, meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs! Cine va fi marele absent
19:21

FotoSe naște o nouă forță în Italia! După Leipzig și Salzburg, Red Bull vrea să construiască o nouă putere
19:13

Liverpool a luat decizia în ceea ce îl privește pe Isak, înaintea meciului cu PSG din Champions League
19:00

UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici 6 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit