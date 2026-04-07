Gigi Becali vrea să dea lovitura în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Anunțul făcut de avocatul FCSB

Pe 8 aprilie, procesul în care Steaua a cerut despăgubiri de 37 de milioane de euro celor de la FCSB urmează să se reia după mai mulți ani de pauză, însă Gigi Becali pregătește o lovitură de proporții.

Potrivit anunțului făcut de Adrian Căvescu, cel care a reprezentat clubul patronat de Gigi Becali la ultimele procese cu Steaua, finanțatorul roș-albaștrilor a depus cerere de suspendare a procesului de 37 de milioane de euro.

Gigi Becali a depus cerere de suspendare a procesului de 37 de milioane de euro

Procesul în care cei de la Steaua cer despăgubiri de 37 de milioane de euro a fost înghețat în 2019, însă, după succesul „militarilor” din disputa în privința mărcii, acesta urmează să fie reluat la 8 aprilie.

Gigi Becali pregătește însă o lovitură puternică, asta după ce patronul roș-albaștrilor a solicitat avocatului să depună cerere de suspendare a acestui proces.

„Da, am depus cerere de suspendare. Unul dintre motive e că nu a fost redactată motivarea în procesul pentru anularea mărcilor. După aceasta se poate recurge la căi extraordinare de contestație în anulare și revizuire. Și mai sunt și alte motive”, a declarat Adrian Căvescu, potrivit fanatik.ro.