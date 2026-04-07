„Cea mai frumoasă poveste din istoria sportului” Wrexham visează la un moment fără precedent

Wrexham este aproape de un moment demn de Hollyood: o promovare în Premier League, după ce se afla în liga a 5-a când a fost preluată de către actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney în februarie 2021. Acum, Wrexham este pe loc de playoff pentru promovarea în prima ligă.

Wrexham a început prost sezonul din Championship, însă a reușit să câștige teren tot mai mult și acum este pe locul 6 în clasament, cu 64 de puncte, cu 6 etape înainte de finalul sezonului.

Wrexham vrea a patra promovare consecutivă

Wrexham are un meci în plus față de Southampton, ocupanta locului 7, cea care are 63 de puncte. La baraj va fi aproape sigur Hull City, precum și două dintre Ipswich, Middlesbrough și Millwall, în timp ce una dintre ele va promova direct alături de Coventry.

Deși are ultima șansă în acest moment la promovare dintre echipele menționate, cei de la Wrexham continuă să viseze. Iar unul dintre șefii clubului e convins că o asemenea realizare ar fi cu adevărat inegalabilă.

„Am trăit povestea a trei promovări consecutive și urmărim a patra. Iar realitatea este că, dacă reușim asta, aș spune că va fi probabil cea mai frumoasă poveste sportivă pe care a văzut-o lumea. Oamenii pot avea experiențe individuale care să o depășească, dar sincer, în orice analiză, patru promovări consecutive ar trebui să fie cea mai mare realizare din istorie, în principal pentru că nu s-a mai făcut niciodată.