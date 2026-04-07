Cristi Chivu, cu o mână pe titlu! Singurul precedent care o ține în gardă pe Inter în lupta pentru Scudetto

Inter a făcut weekend-ul trecut un nou pas important spre titlul din Serie A, după ce a învins-o categoric pe AS Roma cu scorul de 5-2. Cu șapte etape înainte de final, “nerazzurrii” au un avans de șapte puncte față de locul al doilea ocupat de Napoli, iar în întreaga istorie a campionatului italian s-a întâmplat o singură dată ca o echipă să piardă Scudetto-ul într-un astfel de scenariu.

Interul lui Cristi Chivu a “rupt” duminică seria negativă în care adunase trei meciuri fără victorie. După o înfrângere cu AC Milan și două egaluri cu Atalanta și Fiorentina, formația antrenorului român a defilat pe teren propriu și a câștigat cu 5-2 cu AS Roma.

Inter trebuie să evite un singur scenariu: Lazio ’99

După ce Napoli a învins-o pe AC Milan în duelul celor două echipe care erau angrenate în lupta pentru Scudetto cu Inter, ierarhia din Serie A arată în felul următor, cu șapte etape înainte de final:

1. Inter – 72 pct.

2. Napoli – 65 pct.

3. AC Milan – 63 pct.

Inter e în mod clar în pole-position pentru câștigarea campionatului, iar o statistică îi face pe fanii “nerazzurrilor” să se simtă și mai aproape de trofeu. Cifrele arată că în toată istoria Serie A, o singură echipă care avea un avans de șapte puncte cu șapte etape înainte de final a pierdut titlul.

Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 1998/99, atunci când Lazio a ratat Scudetto-ul în dauna lui AC Milan la un singur punct în ciuda avansului pe care îl avea pe final. Atunci, Sven-Goran Eriksson era pe banca formației din capitală, iar la “rossoneri” era Alberto Zaccheroni.