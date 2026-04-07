Cristi Chivu, cu o mână pe titlu! Singurul precedent care o ține în gardă pe Inter în lupta pentru Scudetto

Inter a făcut weekend-ul trecut un nou pas important spre titlul din Serie A, după ce a învins-o categoric pe AS Roma cu scorul de 5-2. Cu șapte etape înainte de final, “nerazzurrii” au un avans de șapte puncte față de locul al doilea ocupat de Napoli, iar în întreaga istorie a campionatului italian s-a întâmplat o singură dată ca o echipă să piardă Scudetto-ul într-un astfel de scenariu.
Interul lui Cristi Chivu a “rupt” duminică seria negativă în care adunase trei meciuri fără victorie. După o înfrângere cu AC Milan și două egaluri cu Atalanta și Fiorentina, formația antrenorului român a defilat pe teren propriu și a câștigat cu 5-2 cu AS Roma.
Inter trebuie să evite un singur scenariu: Lazio ’99
După ce Napoli a învins-o pe AC Milan în duelul celor două echipe care erau angrenate în lupta pentru Scudetto cu Inter, ierarhia din Serie A arată în felul următor, cu șapte etape înainte de final:
- 1. Inter – 72 pct.
- 2. Napoli – 65 pct.
- 3. AC Milan – 63 pct.
Inter e în mod clar în pole-position pentru câștigarea campionatului, iar o statistică îi face pe fanii “nerazzurrilor” să se simtă și mai aproape de trofeu. Cifrele arată că în toată istoria Serie A, o singură echipă care avea un avans de șapte puncte cu șapte etape înainte de final a pierdut titlul.
Acest lucru s-a întâmplat în sezonul 1998/99, atunci când Lazio a ratat Scudetto-ul în dauna lui AC Milan la un singur punct în ciuda avansului pe care îl avea pe final. Atunci, Sven-Goran Eriksson era pe banca formației din capitală, iar la “rossoneri” era Alberto Zaccheroni.
Programul lui Inter din ultimele etape din Serie A:
- Como – Inter
- Inter – Cagliari
- Torino – Inter
- Inter – Parma
- Lazio – Inter
- Inter – Verona
- Bologna – Inter
- Veste uriaşă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce se întâmplă cu Hakan Calhanoglu
- Antonio Conte pune presiune pe Interul lui Cristi Chivu, după Napoli – AC Milan 1-0: “E puţin probabil”
- Napoli – AC Milan 1-0. Campioana se apropie de Inter-ul lui Cristi Chivu!
- Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a surclasat-o pe AS Roma în derby: “Nu era de la sine înțeles”
- Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”