Lovitură înainte de Barcelona – Atletico, meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs! Cine va fi marele absent

Barcelona – Atletico Madrid este programat miercuri de la ora 22:00, iar la centrul acestei partide va fi Istvan Kovacs. Cu o zi înaintea disputei de pe Camp Nou, Diego Simeone a anunțat lotul de jucători pe care se va baza pentru acest meci.
Marele absent din tabăra grupării madrilene este Jan Oblak, portarul sloven acuzând în continuare probleme de ordin muscular, ce îl împiedică să revină între buturi.
Atletico Madrid, fără Jan Oblak pe Camp Nou
Barcelona nu se va putea baza pe Raphinha pentru partida cu Atletico Madrid, însă nici Diego Simeone nu a primit vești bune din partea staff-ului medical.
Deși toată lumea se aștepta ca Jan Oblak să fie titular în disputa care este programată miercuri seară, se pare că în cele din urmă portarul sloven nu va fi nici măcar pe bancă.
Barrios, Gimenez și Cardoso nu vor fi nici ei în lotul lui Atletico pentru acest joc. În poartă, locul lui Oblak va fi luat de Musso, cel care a apărat și în confruntarea ce a avut loc în campionat, câștigată de catalani cu scorul de 2-1.
💣🚨 BREAKING: Jan Oblak has been left out of the squad list against Barça.
Marc Pubill and Rodrigo Mendoza are back!
It seems that Juan Musso will start tomorrow. pic.twitter.com/WoCX9xTlsn
— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 7, 2026
- Liverpool a luat decizia în ceea ce îl privește pe Isak, înaintea meciului cu PSG din Champions League
- “Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi
- Se preconizează record la Real Madrid – Bayern Munchen! Englezii au făcut anunțul înaintea meciului din Champions League
- Mesaj războinic înainte de Real Madrid – Bayern: „Cel mai antipatic club din Europa!”
- Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League