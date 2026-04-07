Lovitură înainte de Barcelona – Atletico, meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs! Cine va fi marele absent

Barcelona – Atletico Madrid este programat miercuri de la ora 22:00, iar la centrul acestei partide va fi Istvan Kovacs. Cu o zi înaintea disputei de pe Camp Nou, Diego Simeone a anunțat lotul de jucători pe care se va baza pentru acest meci.

Marele absent din tabăra grupării madrilene este Jan Oblak, portarul sloven acuzând în continuare probleme de ordin muscular, ce îl împiedică să revină între buturi.

Atletico Madrid, fără Jan Oblak pe Camp Nou

Barcelona nu se va putea baza pe Raphinha pentru partida cu Atletico Madrid, însă nici Diego Simeone nu a primit vești bune din partea staff-ului medical.

Deși toată lumea se aștepta ca Jan Oblak să fie titular în disputa care este programată miercuri seară, se pare că în cele din urmă portarul sloven nu va fi nici măcar pe bancă.

Barrios, Gimenez și Cardoso nu vor fi nici ei în lotul lui Atletico pentru acest joc. În poartă, locul lui Oblak va fi luat de Musso, cel care a apărat și în confruntarea ce a avut loc în campionat, câștigată de catalani cu scorul de 2-1.