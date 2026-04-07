Se preconizează record la Real Madrid – Bayern Munchen! Englezii au făcut anunțul înaintea meciului din Champions League

Real Madrid – Bayern Munchen este cel mai așteptat joc al sezonului din UEFA Champions League, iar manșa tur a dublei din sferturile celei mai tari competiții inter-cluburi va avea loc marți, de la ora 22:00, pe ”Bernabeu”.

Presa din Marea Britanie anunță că această partidă va stabili și un record impresionant la nivel de audiență, pentru întreg sezonul din Liga Campionilor.

Real Madrid – Bayern Munchen este unul dintre partidele clasice din UEFA Champions Legue, iar cele două formații vor lupta pentru un loc în faza semifinalelor.

Presa engleză anunță că jocul de pe ”Bernabeu” va fi cel mai urmărit la nivel global din actuala ediție a competiției. Concret, sursa citată menționează că aproximativ 900 de milioane de oameni vor viziona LIVE confruntarea dintre cele două.

Niciun meci din actualul sezon de Liga Campionilor nu a înregistrat asemenea cifre. În istoria confruntărilor directe, Real Madrid a obținut 13 victorii, Bayern Munchen 11, iar 4 meciuri s-au încheiat la egalitate.