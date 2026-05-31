Alex Masgras Publicat: 31 mai 2026, 8:15

Luis Enrique, răspuns de mare campion după ce a cucerit pentru a treia oară Champions League: Nu sunt interesat

Luis Enrique, după finala Champions League / Profimedia

Luis Enrique şi-a trecut în cont sâmbătă seară al treilea trofeu UEFA Champions League din palmares. PSG a câştigat la loviturile de departajare finala de la Budapesta cu Arsenal, după ce scorul a fost 1-1 la finalul celor 120 de minute de joc.

PSG a devenit astfel a doua echipă după Real Madrid care îşi apără trofeul în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi în era Champions League. El mai avea un trofeu cu Barcelona, cucerit în 2015, după finala cu Juventus de la Berlin.

Luis Enrique nu consideră că este o legendă, nici după al treilea trofeu Champions League câştigat: “Nu sunt interesat”

Luis Enrique a intrat într-o galerie selectă. Doar alţi trei antrenori au mai reuşit să câştige de trei ori Liga Campionilor. Este vorba despre Bob Pasley, Pep Guardiola şi Zinedine Zidane.

La finalul partidei de pe Puskas Arena, Luis Enrique a fost întrebat dacă a intrat în legendă după acest al treilea trofeu UEFA Champions League cucerit, iar răspunsul antrenorului spaniol a fost de clasă:

“Legendă? Nu sunt interesat de astfel de lucruri”, a spus Luis Enrique, după finala de la Budapesta, potrivit Stan Sport Football.

După acest succes, Luis Enrique a dezvăluit că această victorie este chiar mai importantă decât cea de anul trecut de la Munchen, când PSG a învins-o cu 5-0 pe Inter:

“Este chiar mai important decât ce am realizat anul trecut pentru că ştiam dinaintea meciului cât de dificil va fi de jucat împotriva lui Arsenal. Pentru noi, ca echipă şi ca oraş, este incredibil să putem câştiga şi cred că am meritat, pentru ce am arătat pe parcursul acestui sezon. Finala a fost dificilă, dar acum este timpul să sărbătorim alături de suporterii noştri”, a declarat Luis Enrique, la Canal+, citat de RMC Sport.

