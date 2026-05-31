Mesajul lui Emmanuel Macron, după ce PSG i-a depășit echipa preferată

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a felicitat-o pe Paris Saint-Germain după cel de-al doilea triumf consecutiv în ultimul act al Ligii Campionilor. „O nouă stea străluceşte peste Paris!”, a scris el pe contul său de X.

„Bravo PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franţa este mândră”, a adăugat el, imediat după victoria la loviturile de departajare a clubului parizian împotriva lui Arsenal (1-1, 4-3 la loviturile de departajare).

PSG a devenit primul club francez care a câştigat de două ori cea mai prestigioasă competiţie europeană, și a depășit-o pe Olympique Marseille, echipa pe care o susține Emmanuel Macron. O.M. a câştigat trofeul în 1993.

Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026