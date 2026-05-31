Cutremur la AC Milan! Vedeta și-a anunțat plecarea: „Este timpul pentru o nouă provocare”

AC Milan a ratat în mod rușinos clasarea pe un loc de Champions League la finalul acestui sezon de Serie A, iar neîndeplinirea acestui obiectiv a lăsat urme adânci atât la nivel administrativ, cât și în vestiar.
Massimiliano Allegro a fost demis, alături de alți trei oficiali ai clubului, însă aceasta pare să fie cea mai mică problemă a „rossonerilor”. Rafael Leao vrea să plece.
Rafael Leao vrea să plece de la AC Milan
Adus în vara anului 2019 de la Lille în schimbul a aproximativ 50 de milioane de euro Rafael Leao a făcut anunțul care îi va întrista pe toți fanii Milanului.
Fotbalistul portughez a anunțat că vrea să plece de la echipă și că este pregătit de o nouă provocare în cariera sa. S-a zvonit că Manchester United ar fi interesată de serviciile sale.
„Sunt mândru că am scris istorie pentru AC Milan, dar vrea să încep un nou capitol. Mă simt pregătit să joc în alt campionat. Am dat tot ce am avut mai bun pentru AC Milan, este timpul pentru o nouă provocare”, a spus într-un interviu pentru Sport TV.
- 291 de meciuri, 80 de goluri și 65 de pase decisive sunt cifrele lui Rafael Leao la AC Milan
- 50 de milioane de euro este cota de piață a fotbalistului.
🚨💣 BREAKING: Rafa Leão has decided to LEAVE AC Milan this summer. 🔴⚫️👋🏾
“I’m proud as I made history at AC Milan but I want new chapter. I feel ready to play in another league” 👀
“I did my best for Milan, but it’s time to try another challenge”, told @sporttvportugal. pic.twitter.com/qCb2PaKduh
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
🎥 Rafael Leão who is linked to a summer move to Manchester United says that his time at Milan has come to an end 🤯
[@sporttvportugal] pic.twitter.com/vSUe77zux5
— SimplyUtd (@SimplyUtd) May 30, 2026
