Home | Fotbal | Liga Campionilor | „O seară albastră”. Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după ce Levski a eliminat-o pe Univ. Craiova

„O seară albastră”. Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după ce Levski a eliminat-o pe Univ. Craiova

Viviana Moraru Publicat: 29 iulie 2026, 23:38

Comentarii
„O seară albastră. Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după ce Levski a eliminat-o pe Univ. Craiova

Jucătorii de la Levski Sofia, bucurie în timpul returului cu Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Presa din Bulgaria a reacţionat, după ce Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova, după 1-0 în tur şi 2-2 în retur, şi s-a calificat în turul trei preliminar din Champions League. Oltenii au fost „retrogradaţi” în turul trei din Europa League, unde se vor duela cu KuPS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Levski Sofia şi-a asigurat prezenţa în grupa principală de Conference League, după ce au eliminat-o pe Universitatea Craiova. În turul trei din Champions League, bulgarii vor da peste Kairat Almaty.

Reacţia bulgarilor, după ce Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League

Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după eliminarea Universităţii Craiova. În sezonul respectiv, Levski Sofia evolua ultima dată într-o grupă principală a unei competiţii europene.

„O seară «albastră» uluitoare, de care ne vom aminti mult timp!

16 ani sunt destui! Echipa lui Levski și-a asigurat participarea în faza principală a unei competiții europene. Acest lucru s-a întâmplat după ce „albaștrii” au terminat cu scorul de 2-2 cu campioana României, Universitatea Craiova. Campioana Bulgariei a ajuns în faza următoare a preliminariilor Ligii Campionilor, după ce a câștigat primul meci cu 1-0. Golurile jucătorilor lui Julio Velasquez pe stadionul „Ion Oblemenco” au fost marcate de Everton Bala (13) și Aldair (16). Golurile echipei din Craiova au fost marcate de Nicușor Bancu (45) și Adrian Rush (48)”, au notat cei de la sportal.bg, după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, bulgarii au amintit şi de golul fabulos marcat de Adrian Rus, fundaşul reuşind să egaleze din lovitură liberă, în repriza a doua.

„Universitatea a egalat în minutul 48, când fundașul central Adrian Rush a primit o lovitură liberă în fața careului. Jucătorul experimentat nu i-a lăsat nicio șansă lui Svetoslav Vutsov după ce a trimis mingea în colțul din dreapta sus al porții„, au mai transmis bulgarii.

10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Observator
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Mario Felgueiras, în prim-plan. Exclusiv
Fanatik.ro
Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Mario Felgueiras, în prim-plan. Exclusiv
23:53

VideoUltraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor
23:33

Reacţia lui Adrian Rus după ce a reuşit un eurogol cu Levski, dar Craiova a pierdut calificarea!
23:27

Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
23:10

Nicușor Bancu știe unde s-a făcut diferența în Craiova – Levski Sofia: „E o problemă sezonul acesta”
23:08

Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League
23:04

„Nu e un dezastru” Reacţia lui Coelho după ce Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor: „Sunt mândru de jucători”
Vezi toate știrile
1 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 2 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 3 Răsturnare de situație la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Andrei Cordea. Comunicatul LPF 4 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile” 5 Mihai Rotaru i-a „furat” un jucător lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova, transfer de la rivalii FCU 6 FCSB va fi fără 3 jucători importanți la returul cu FK Auda + O veste bună pentru suporteri
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă