„O seară albastră”. Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după ce Levski a eliminat-o pe Univ. Craiova

Presa din Bulgaria a reacţionat, după ce Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova, după 1-0 în tur şi 2-2 în retur, şi s-a calificat în turul trei preliminar din Champions League. Oltenii au fost „retrogradaţi” în turul trei din Europa League, unde se vor duela cu KuPS.
Levski Sofia şi-a asigurat prezenţa în grupa principală de Conference League, după ce au eliminat-o pe Universitatea Craiova. În turul trei din Champions League, bulgarii vor da peste Kairat Almaty.
Reacţia bulgarilor, după ce Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League
Bulgarii au amintit de ce s-a întâmplat în urmă cu 16 ani, după eliminarea Universităţii Craiova. În sezonul respectiv, Levski Sofia evolua ultima dată într-o grupă principală a unei competiţii europene.
„O seară «albastră» uluitoare, de care ne vom aminti mult timp!
16 ani sunt destui! Echipa lui Levski și-a asigurat participarea în faza principală a unei competiții europene. Acest lucru s-a întâmplat după ce „albaștrii” au terminat cu scorul de 2-2 cu campioana României, Universitatea Craiova. Campioana Bulgariei a ajuns în faza următoare a preliminariilor Ligii Campionilor, după ce a câștigat primul meci cu 1-0. Golurile jucătorilor lui Julio Velasquez pe stadionul „Ion Oblemenco” au fost marcate de Everton Bala (13) și Aldair (16). Golurile echipei din Craiova au fost marcate de Nicușor Bancu (45) și Adrian Rush (48)”, au notat cei de la sportal.bg, după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2.
De asemenea, bulgarii au amintit şi de golul fabulos marcat de Adrian Rus, fundaşul reuşind să egaleze din lovitură liberă, în repriza a doua.
„Universitatea a egalat în minutul 48, când fundașul central Adrian Rush a primit o lovitură liberă în fața careului. Jucătorul experimentat nu i-a lăsat nicio șansă lui Svetoslav Vutsov după ce a trimis mingea în colțul din dreapta sus al porții„, au mai transmis bulgarii.
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