Răsturnare de situație la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Andrei Cordea. Comunicatul LPF

Andrei Cordea mai are de primit de la CFR Cluj aproximativ 80.000 de euro, reprezentând trei salarii și un bonus, iar fotbalistul l-a surprins într-un mod neplăcut pe Neluțu Varga, după ce a anunțat că a depus memoriu.

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Finanțatorul ardelenilor s-a declarat nemulțumit de decizia luată de el și Karlo Muhar, însă, Liga Profesionistă de Fotbal a făcut un anunț neașteptat în acest context.

Andrei Cordea a renunțat la memoriu

CFR Cluj are meci decisiv joi pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar o accedere mai departe ar fi un tun financiar care ar mai reduce din dezastrul care se conturează la echipa din Gruia.

După ce și-a depus memoriu pentru neplata unor restanțe în valoare de aproximativ 80.000 de euro, Andrei Cordea s-a răzgândit și a renunțat la demersul făcut acum câteva zile.

„Cordea Andrei Ioan vs. FC CFR 1907 Cluj SA. Pretenții financiare. Ia act de renunțarea la judecată a reclamantului. Definitivă”, se arată în comunicatul oficial al LPF.