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Răsturnare de situație la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Andrei Cordea. Comunicatul LPF

Daniel Işvanca Publicat: 29 iulie 2026, 18:28

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Răsturnare de situație la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Andrei Cordea. Comunicatul LPF

Andrei Cordea / Sportpictures

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Andrei Cordea mai are de primit de la CFR Cluj aproximativ 80.000 de euro, reprezentând trei salarii și un bonus, iar fotbalistul l-a surprins într-un mod neplăcut pe Neluțu Varga, după ce a anunțat că a depus memoriu.

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Finanțatorul ardelenilor s-a declarat nemulțumit de decizia luată de el și Karlo Muhar, însă, Liga Profesionistă de Fotbal a făcut un anunț neașteptat în acest context.

Andrei Cordea a renunțat la memoriu

CFR Cluj are meci decisiv joi pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, iar o accedere mai departe ar fi un tun financiar care ar mai reduce din dezastrul care se conturează la echipa din Gruia.

După ce și-a depus memoriu pentru neplata unor restanțe în valoare de aproximativ 80.000 de euro, Andrei Cordea s-a răzgândit și a renunțat la demersul făcut acum câteva zile.

„Cordea Andrei Ioan vs. FC CFR 1907 Cluj SA. Pretenții financiare. Ia act de renunțarea la judecată a reclamantului. Definitivă”, se arată în comunicatul oficial al LPF.

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