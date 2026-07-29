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Reacţia lui Adrian Rus după ce a reuşit un eurogol cu Levski, dar Craiova a pierdut calificarea!

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 23:33

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Reacţia lui Adrian Rus după ce a reuşit un eurogol cu Levski, dar Craiova a pierdut calificarea!

Adrian Rus după eurogolul marcat cu Levski / Sport Pictures

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Adrian Rus (30 de ani) a avut un mesaj de încurajare pentru colegii săi după ce Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor. Fundaşul central, care are 23 de meciuri şi 2 goluri pentru naţionala României, a reuşit un eurogol, dar nu a fost suficient pentru ca oltenii să continue în cea mai importantă competiţie intercluburi.

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Rus a insistat asupra faptului că „e trist” ca echipa lui să piardă aşa, dar a transmis că el şi colegii lui trebuie să ridice capul din pământ fiindcă au şanse să meargă în Europa League.

Adrian Rus, după ce Craiova a fost eliminată din Champions League: „E trist. Să ridicăm capul, avem şanse în Europa League”

Din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, două cornere sau lovitură liberă. E trist când primești trei goluri așa, însă trebuie să fim pozitivi și să mergem mai departe. Drumul nostru continuă.

Și la meciul cu Dinamo la fel, fază fixă, în tur cu Levski la fel. Probabil că asta ne-a cerut antrenorul, să fim mai focusați la aceste faze. Din păcate, nu am fost destul de focusați.

Am încercat să intrăm în joc la 2-2, iar după am riscat totul să facem 3-2, să mergem în prelungiri, însă nu am reușit și ne pare rău.

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Probabil nu am fost atenți. O să vedem mâine, o să analizăm și sper ca la meciurile următoare să nu se mai întâmple. Am riscat și noi mai mult, au mai avut ocazii, dar asta a fost soarta meciului. Ne pare rău.

O să ne focusăm acum pe meciul următor, cel cu Petrolul, de acasă. Îi vom analiza pe cei de la Kups, să fim pozitivi și să ridicăm capul și să mergem mai departe, pentru că Liga Campionilor s-a terminat pentru noi, dar avem șanse în Europa League”, a declarat Adrian Rus pentru primasport.ro.

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