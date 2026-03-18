„Trebuie să-l vindem”. Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray

Mohamed Salah (33 de ani) a fost făcut praf de fanii lui Liverpool, după ce a ratat un penalty în returul cu Galatasaray, din optimile Champions League. Englezii nu au avut milă de starul egiptean al „cormoranilor”.
Învinsă cu 1-0 în tur de Galatasaray, Liverpool a deschis scorul în retur în minutul 25. Dominik Szoboszlai a marcat, din pasa lui Alexis Mac Allister.
Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray
Mohamed Salah a avut șansa de a dubla avantaj „cormoranilor” chiar înainte de pauză. Liverpool a primit penalty după ce Dominik Szoboszlai a fost faultat în careu de Jakobs.
Salah a executat modest, pe jos, de la punctul cu var, balonul fiind respins de portarul turcilor, Ugurcan Cakir.
🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: MO SALAH HAS MISSED THE PENALTY! pic.twitter.com/KMatyYyEC4
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026
Criticile la adresa lui Mohamed Salah, din partea fanilor, nu au întârziat să apară. Aceștia au cerut ca starul egiptean să fie vândut de Liverpool, la finalul sezonului.
„Trebuie să-l vindem în vară”, „De ce e încă pe teren, jucăm cu un om în minus”, „E terminat”, „De a legendă la glumă” și „A devenit o umbră”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor lui Liverpool, la postarea făcută de „cormorani” pe X.
Mohamed Salah a mai ratat o ocazie uriașă, în minutul 29 al duelului de pe Anfield. Dintr-o poziție ideală, din marginea careului, egipteanul a încercat să-l învingă pe portarul lui Galatasaray printr-o „scăriță”, însă execuția a fost modestă, iar turcul a apărat.
📸 – MO SALAH MISSES A HUGE CHANCE TO MAKE IT 2-0! pic.twitter.com/5NS7cvAofP
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026
Mohamed Salah, care s-a aflat într-un conflict uriaș cu Arne Slot în acest sezon, pe motiv că a fost lăsat pe banca de rezerve, mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2027.
🚨❌ Mohamed Salah vs. Galatasaray in the 1st half:
· 0 goals
· 1 penalty missed
· 3 shots
· 88% pass accuracy
· 2 big chances missed
· 7 lost possessions pic.twitter.com/sD2Zb56gLR
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026
- 9 goluri în 33 de meciuri a marcat Mohamed Salah la Liverpool, în acest sezon
