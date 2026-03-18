„Trebuie să-l vindem”. Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray

Mohamed Salah (33 de ani) a fost făcut praf de fanii lui Liverpool, după ce a ratat un penalty în returul cu Galatasaray, din optimile Champions League. Englezii nu au avut milă de starul egiptean al „cormoranilor”.

Învinsă cu 1-0 în tur de Galatasaray, Liverpool a deschis scorul în retur în minutul 25. Dominik Szoboszlai a marcat, din pasa lui Alexis Mac Allister.

Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray

Mohamed Salah a avut șansa de a dubla avantaj „cormoranilor” chiar înainte de pauză. Liverpool a primit penalty după ce Dominik Szoboszlai a fost faultat în careu de Jakobs.

Salah a executat modest, pe jos, de la punctul cu var, balonul fiind respins de portarul turcilor, Ugurcan Cakir.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: MO SALAH HAS MISSED THE PENALTY! pic.twitter.com/KMatyYyEC4

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026