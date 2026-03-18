„Trebuie să-l vindem”. Mohamed Salah, făcut praf de fanii lui Liverpool după ce a ratat un penalty cu Galatasaray

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 23:12

Mohamed Salah, la Liverpool/ Profimedia

Mohamed Salah (33 de ani) a fost făcut praf de fanii lui Liverpool, după ce a ratat un penalty în returul cu Galatasaray, din optimile Champions League. Englezii nu au avut milă de starul egiptean al „cormoranilor”.

Învinsă cu 1-0 în tur de Galatasaray, Liverpool a deschis scorul în retur în minutul 25. Dominik Szoboszlai a marcat, din pasa lui Alexis Mac Allister.

Mohamed Salah a avut șansa de a dubla avantaj „cormoranilor” chiar înainte de pauză. Liverpool a primit penalty după ce Dominik Szoboszlai a fost faultat în careu de Jakobs.

Salah a executat modest, pe jos, de la punctul cu var, balonul fiind respins de portarul turcilor, Ugurcan Cakir.

Criticile la adresa lui Mohamed Salah, din partea fanilor, nu au întârziat să apară. Aceștia au cerut ca starul egiptean să fie vândut de Liverpool, la finalul sezonului.

„Trebuie să-l vindem în vară”, „De ce e încă pe teren, jucăm cu un om în minus”, „E terminat”, „De a legendă la glumă” și „A devenit o umbră”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor lui Liverpool, la postarea făcută de „cormorani” pe X.

Mohamed Salah a mai ratat o ocazie uriașă, în minutul 29 al duelului de pe Anfield. Dintr-o poziție ideală, din marginea careului, egipteanul a încercat să-l învingă pe portarul lui Galatasaray printr-o „scăriță”, însă execuția a fost modestă, iar turcul a apărat.

Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
Mohamed Salah, care s-a aflat într-un conflict uriaș cu Arne Slot în acest sezon, pe motiv că a fost lăsat pe banca de rezerve, mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2027.

  • 9 goluri în 33 de meciuri a marcat Mohamed Salah la Liverpool, în acest sezon
Micile "averi" uitate de români în sertare. Statul vrea să înceapă să le ofere bani pentru ele
Situația disperată în care se află soția lui Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB. Ioana a rămas blocată în Qatar
0:01 19 mart.

Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță
23:57

Tabloul sferturilor din Champions League. Dueluri „de foc”, cu Real Madrid – Bayern și Barcelona – Atletico în prim plan
23:53

Final de drum pentru Radu Drăguşin în Liga Campionilor! Toate echipele calificate în sferturi
23:46

Mohamed Salah a făcut show după ce a ratat un penalty cu Galatasaray! Gol şi assist!
23:36

Nota primită de Radu Drăguşin după ce a jucat 66 de minute în Tottenham – Atletico Madrid!
23:15

“Forma lui este incredibilă” Remarcatul spaniolilor după ce Barca a umilit-o pe Newcastle!
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 3 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 4 Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?” 5 De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti! 6 Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte FRF. Cum au votat membrii. Toate rezultatele
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRFAndrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF