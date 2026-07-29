Mihai Rotaru i-a „furat” un jucător lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova, transfer de la rivalii FCU

Mihai Rotaru îi face viața grea lui Adrian Mititelu. Universitatea Craiova l-a transferat pe Alexandru Purcaru, unul dintre cei mai promițători juniori ai FCU Craiova.

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Alexandru Purcaru a evoluat pentru FCU Craiova în Liga a III-a, dar după ce clubul lui Adrian Mititelu a dispărut, el s-a alăturat Universității Craiova. Până când transferul a devenit oficial a fost cale lungă, după cum tatăl jucătorului dezvăluie.

„FCU nu mai avea echipă, așa că era normal să plecăm. Din păcate, ne-am lovit de răutatea domnului Mititelu, de care sper să nu mai avem parte niciodată. Ne-a mințit până în ultimele zile că îi va da drumul copilului, iar în ultima clipă s-a răzgândit. A preferat să-l țină opt luni pe tușă decât să-l lase să joace în altă parte. Nu înțeleg ce vină are un copil pentru problemele sau conflictele pe care le are dânsul. Domnul Mititelu s-a comportat foarte urât. Cei de la Universitatea Craiova au acceptat inclusiv varianta unui împrumut, dar nici așa nu a vrut să-i dea drumul. În ultima clipă a refuzat și această soluție. Mai mult, nici măcar hârtie să se poată antrena nu i-a dat. Cred că acest lucru spune totul despre dânsul.

Universitatea Craiova are o academie foarte bine organizată și nu vedeam de ce să plecăm în altă parte. Este un club serios, cu antrenori portughezi și spanioli, cu alte concepte și metode de pregătire. Pur și simplu am plecat de la un club unde nu mai era un viitor și am venit într-un loc în care a fost primit cu căldură și apreciat”, a declarat Cosmin Purcaru, citat de Fanatik.