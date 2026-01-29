Pep Guardiola, surprins când a văzut ce a făcut Jose Mourinho în Benfica - Real Madrid 4-2. Mesaj direct pentru rival - Antena Sport

Pep Guardiola i-a mulţumit vechiului său rival, Jose Mourinho, după ce Manchester City a obţinut biletul în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, graţie victoriei Benficăi Lisabona contra lui Real Madrid (4-2).

City a învins-o pe Galatasaray (2-0) destul de confortabil pe stadionul Etihad, în ultimul său meci din faza ligii, miercuri, dar aveau nevoie de jocul favorabil a rezultatelor pentru a fi siguri că vor termina în primele opt.

Pep Guardiola, mesaj pentru Jose Mourinho după Benfica – Real Madrid 4-2

La un moment dat, City părea calificată, dar golurile marcate târziu de Sporting Lisabona şi Chelsea au pus sub semnul întrebării calificarea directă în optimi.

La fluierul final de pe stadionul Etihad, Real Madrid era singura echipă care încă o putea depăşi pe City cu un egal, dar a fost în cele din urmă învinsă cu 4-2 în circumstanţe dramatice de Benfica lui Mourinho.

Guardiola şi jucătorii săi au urmărit cu nervozitate acele ultime momente ale meciului de pe Estadio da Luz în vestiar: ”Am fost cu toţii acolo. Nu ştiam că Benfica avea nevoie de un gol pentru a se califica. La ultima fază cu portarul am spus: ‘De ce merge. Să rămână în poartă pentru că Madrid poate egala!’ După aceea, suntem eliminaţi. Dar a fost o strategie bună pentru Jose, nu? Să marcheze al patrulea gol.”