„Oribil”. Englezii l-au taxat pe Radu Drăgușin, după egalul dramatic obținut de Tottenham cu Liverpool: „Pare pierdut”

Englezii l-au criticat pe Radu Drăgușin, după ce a fost titular în duelul dintre Liverpool și Tottenham, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 30-a din Premier League. Aceștia nu s-au ferit de cuvinte atunci când au analizat prestația fundașului român.

Radu Drăgușin a avut mai multe intervenții solide în fața lui Mohamed Salah, în repriza secundă. Fundașul român a respins eroic șutul lui Hugo Ekitike, de la ultima fază, care se ducea spre poarta lui Vicario.

Cu toate acestea, englezii de la spurs-web.com nu au fost impresionați de evoluția lui Radu Drăgușin, căruia i-au oferit cea mai mică notă, 4.

„Nu a fost suficient de bun, nici cu mingea la picior, nici fără ea. Pare pierdut atunci când este obligat să alerge înapoi spre propria poartă și a pierdut posesia mult prea des.

Are caracteristicile necesare pentru a se remarca într-o luptă pentru evitarea retrogradării, unde echipa stă sub presiune în defensivă, dar trebuie să arate mai mult”, au notat englezii amintiți anterior, despre Radu Drăgușin.