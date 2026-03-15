„Oribil”. Englezii l-au taxat pe Radu Drăgușin, după egalul dramatic obținut de Tottenham cu Liverpool: „Pare pierdut”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 22:01

Radu Drăgușin, în Liverpool - Tottenham 1-1/ Profimedia

Englezii l-au criticat pe Radu Drăgușin, după ce a fost titular în duelul dintre Liverpool și Tottenham, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 30-a din Premier League. Aceștia nu s-au ferit de cuvinte atunci când au analizat prestația fundașului român.

Radu Drăgușin a avut mai multe intervenții solide în fața lui Mohamed Salah, în repriza secundă. Fundașul român a respins eroic șutul lui Hugo Ekitike, de la ultima fază, care se ducea spre poarta lui Vicario.

Cu toate acestea, englezii de la spurs-web.com nu au fost impresionați de evoluția lui Radu Drăgușin, căruia i-au oferit cea mai mică notă, 4.

„Nu a fost suficient de bun, nici cu mingea la picior, nici fără ea. Pare pierdut atunci când este obligat să alerge înapoi spre propria poartă și a pierdut posesia mult prea des.

Are caracteristicile necesare pentru a se remarca într-o luptă pentru evitarea retrogradării, unde echipa stă sub presiune în defensivă, dar trebuie să arate mai mult”, au notat englezii amintiți anterior, despre Radu Drăgușin.

O altă publicație londoneză l-a criticat pe Radu Drăgușin pentru pasele greșite din meciul cu Liverpool. El și-a pus în pericol echipa în minutul 73, atunci când a vrut să trimită cu capul spre Vicario, însă a avut o lovitură moale și Mohamed Salah i-a „furat” balonul. Portarul lui Tottenham a intervenit salvator, în cele din urmă.

„Oribil cu mingea la picior. Atât de multe pase greșite sau atingeri nesigure. Și-a mai îmbunătățit jocul pe măsură ce a trecut a doua repriză, dar a avut câteva momente de panică”, au notat cei de la football.london, care i-au oferit tot nota 4 lui Radu Drăgușin, după Liverpool – Tottenham 1-1.

Scorul a fost deschis de Dominik Szoboszlai, în minutul 18. Richarlison a dat lovitura pe Anfield în minutul 90, când a marcat și a stabilit scorul final.

