Mihai Popescu a revenit pe teren, după 5 luni! Fundaşul era să şi înscrie

Mihai Popescu (32 de ani) a revenit pe teren după 5 luni! Fundaşul a intrat pe teren în minutul 77 al meciului FCSB – Metaloglobus, înlocuindu-l pe Daniel Graovac (32 de ani), care s-a accidentat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La doar două minute de când a intrat pe teren, Mihai Popescu era să şi marcheze! Joao Paulo, proaspăt intrat şi el pe teren, în locul lui Juri Cisotti, a centrat, iar Mihai Popescu a reluat din careu. Din păcate pentru el, Popescu a reluat slab, iar Gavrilaş a prins. Popescu putea avea parte de o revenire de vis în cazul în care ar fi marcat.

Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026. El a suferit o ruptură de ligament încrucişat, s-a operat, dar şi-a revenit “miraculos”, după cum preciza oficialul FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani).

“Sunt ok toți. La noapte o să revină în țară Tănase și Thiam. Arad este pregătit, va începe și el. Mihai Popescu se antrenează cu echipa, face și suplimentar, iar săptămâna viitoare va fi apt de joc.

Mihai Popescu nu i-a bătut recordul lui Tănase, dar e la patru luni și ceva de la accidentare. În trecut au mai fost Tănase și Dică cu o recuperare așa rapidă. Tănase cred că are recordul, în mai puțin de patru luni a jucat”, declara Mihai Stoica pentru fanatik.ro despre Mihai Popescu.