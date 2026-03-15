Mihai Popescu a revenit pe teren, după 5 luni! Fundaşul era să şi înscrie

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 22:20

Mihai Popescu a revenit pe teren / captura digisport.ro

Mihai Popescu (32 de ani) a revenit pe teren după 5 luni! Fundaşul a intrat pe teren în minutul 77 al meciului FCSB – Metaloglobus, înlocuindu-l pe Daniel Graovac (32 de ani), care s-a accidentat.

La doar două minute de când a intrat pe teren, Mihai Popescu era să şi marcheze! Joao Paulo, proaspăt intrat şi el pe teren, în locul lui Juri Cisotti, a centrat, iar Mihai Popescu a reluat din careu. Din păcate pentru el, Popescu a reluat slab, iar Gavrilaş a prins. Popescu putea avea parte de o revenire de vis în cazul în care ar fi marcat.

Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026. El a suferit o ruptură de ligament încrucişat, s-a operat, dar şi-a revenit “miraculos”, după cum preciza oficialul FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani).

“Sunt ok toți. La noapte o să revină în țară Tănase și Thiam. Arad este pregătit, va începe și el. Mihai Popescu se antrenează cu echipa, face și suplimentar, iar săptămâna viitoare va fi apt de joc.

Mihai Popescu nu i-a bătut recordul lui Tănase, dar e la patru luni și ceva de la accidentare. În trecut au mai fost Tănase și Dică cu o recuperare așa rapidă. Tănase cred că are recordul, în mai puțin de patru luni a jucat”, declara Mihai Stoica pentru fanatik.ro despre Mihai Popescu.

Mihai Popescu este cotat la 800.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Contractul lui cu FCSB expiră în vară, dar Gigi Becali a decis să îi prelungească înţelegerea fundaşului, deşi în trecut afirma că acesta va pleca la încheierea angajamentului cu formaţia roş-albastră.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Observator
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Fanatik.ro
22:02

Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
22:01

„Oribil”. Englezii l-au taxat pe Radu Drăgușin, după egalul dramatic obținut de Tottenham cu Liverpool: „Pare pierdut”
21:51

VIDEORio Ave – Estrela 2-1! Echipa lui Ianis Stoica, “răpusă” de fostul atacant al Craiovei, dorit şi de Gigi Becali!
21:42

VIDEOCe atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!
21:37

LIVE TEXTFCSB – Metaloglobus 0-0. Debut pentru Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor. Ocazii mari pentru campioană
21:31

VideoJurnal Antena Sport | Derby încins la Cluj
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 4 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 5 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB