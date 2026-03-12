Stadionul pe care FCSB vrea să dispute barajul de Conference League: "Jucătorilor nu le place" - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit pe ce stadion vrea să dispute FCSB barajul de Conference League. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că roş-albaştrii se vor muta în Ghencea, după ce Arena Naţională se va închide.

Cel mai mare stadion al ţării nu va mai putea găzdui meciuri la începutul lunii mai, fiind programate două concerte.

Stadionul pe care FCSB vrea să dispute barajul de Conference League

În acest context, FCSB a decis să se mute pe arena din Ghencea. Acolo, campioana va disputa partida din etapa a opta de play-out cu Unirea Slobozia, cât şi semifinala barajului de Conference League, asta în cazul în care se va clasa pe locul şapte.

Mihai Stoica a dezvăluit că arena din Ghencea este singura luată în calcul de FCSB pentru disputarea meciurilor de la finalul sezonului, chiar dacă jucătorilor nu le place acest stadion.

“Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo. Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea.