Stadionul pe care FCSB vrea să dispute barajul de Conference League: "Jucătorilor nu le place" - Antena Sport

Stadionul pe care FCSB vrea să dispute barajul de Conference League: “Jucătorilor nu le place”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 9:03

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit pe ce stadion vrea să dispute FCSB barajul de Conference League. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că roş-albaştrii se vor muta în Ghencea, după ce Arena Naţională se va închide.

Cel mai mare stadion al ţării nu va mai putea găzdui meciuri la începutul lunii mai, fiind programate două concerte.

În acest context, FCSB a decis să se mute pe arena din Ghencea. Acolo, campioana va disputa partida din etapa a opta de play-out cu Unirea Slobozia, cât şi semifinala barajului de Conference League, asta în cazul în care se va clasa pe locul şapte.

Mihai Stoica a dezvăluit că arena din Ghencea este singura luată în calcul de FCSB pentru disputarea meciurilor de la finalul sezonului, chiar dacă jucătorilor nu le place acest stadion.

“Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo. Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea.

S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe «Arc», nu s-a pus problema.

(Jucătorilor) Nu le place. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

În acest sezon, FCSB a bifat în Ghencea cinci meciuri: Supercupa câştigată cu CFR Cluj, duelul din primul tur preliminar de Champions League cu Inter d’Escaldes şi alte trei partide de Liga 1, cu Hermannstadt, Farul şi Unirea Slobozia.

